Moet je beloond worden voor een vaccinatie?

Uit onderzoek van de TU Delft, het RIVM, de Erasmus Universiteit Rotterdam en Maastricht University blijkt dat bijna driekwart van de Nederlanders voor een vaccinatiebewijs is. Maar wél pas als iedere Nederlander ook daadwerkelijk de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren.

Light

Onderzoeker Niek Mouter vertelde aan de NOS dat vooral de ‘light’-varianten van het vaccinatiebewijs in trek zijn. Bij een nieuwe corona-uitbraak, zouden gevaccineerden de toegang tot winkels, verpleeghuizen, de horeca et cetera kunnen behouden. Niet-gevaccineerden zouden dan kunnen worden geweigerd.

Een andere populaire light-variant onder de ondervraagden is dat gevaccineerden in grote groepen bij elkaar zouden mogen komen zonder de 1,5 meter afstand te moeten houden. Denk aan grote evenementen, zoals festivals, concerten en sportwedstrijden. Dat het vaccinatiebewijs pas zou ingaan nadat iedereen dus de kans heeft gehad zich te laten vaccineren, behoort ook tot de lightversie van het vaccinatiebewijs.

Gezondheid

Begin volgend jaar zal het kabinet een definitief besluit nemen of er rechten ontleend moeten worden aan gevaccineerden. Maar voorlopig is minister Hugo de Jonge van mening dat er geen indirecte vaccinatieplicht zal komen. Volgens hem zouden mensen zich moeten laten inenten, omdat ze van mening zijn dat dit beter is voor hun eigen gezondheid en niet omdat ze er een beloning voor krijgen. Het kabinet laat zich voor nu nog adviseren door de Gezondheidsraad voordat ze in het nieuwe jaar – uiterlijk eind maart – met een besluit komen.

Praat Mee

Wat vind jij? Moeten mensen die zich niet willen laten vaccineren gestimuleerd worden dit wel te doen door middel van het vaccinatiebewijs? Of is indirecte vaccinatieplicht niet de manier om corona onder controle te krijgen. Praat mee op onze Facebookpagina!