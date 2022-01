’Een diep decolleté maakt je geen hoer’

Jaloers

”’Prachtig’, dacht ik, toen ik Nienkes jasje met diep decolleté zag. Ze kon het hebben – enige vorm van jaloezie voelde ik wel ja. Daarna parkeerde ik haar sexy look en luisterde ik vooral naar wat ze te vertellen had. Ene Carolien niet. Die dook Twitter op om te melden dat ze het lage decolleté niet handig vond. En Frans stelt dat haar kledingkeuze talloze voorspelbare reacties uitlokt, ook hij vindt het geen slimme keuze.”

Goedkope prostituee

„Het zijn slechts enkele van de vele afkeurende berichten. Zo werkt het namelijk als je vrouw bent en je gewaagd kleedt; dan vinden mensen daar iets van. Vlogger Youness Ouaali, eerder al eens veroordeeld voor seks met een meisje van 15 nota bene, twitterde: ’Ze kreeg seksueel getinte opmerkingen, tja hoe zou dat nou komen? Dit ziet eruit als een goedkope gepensioneerde prostituee en niet als een slachtoffer.’”

Tekst gaat verder onder tweet:

Geen nee

„Ik weet bijna niet waar ik moet beginnen te beschrijven hoe fout ik ieder woord in die tekst vind. Allereerst vind ik dat een volwassen kerel die seks had met een minderjarige zich beter niet kan uitlaten over iets als grensoverschrijdend gedrag. Je staat dan aan de verkeerde kant van de streep, zeg maar. En hoe haalt hij het in zijn hoofd haar een hoer te noemen? Youness had liever gezien dat ze zich kleedde als slachtoffer – daar is een dresscode voor blijkbaar.”

Victim blaming

„Wat hij, en velen met hem zeggen is feitelijk: Nienke heeft het gewoon over zichzelf afgeroepen allemaal. Eigen schuld, dikke bult. Met die redenering mag je dus ook naar hartenlust meisjes met korte rokjes van fietsen trekken om in de bosjes te grazen te nemen als je dat wil. Had ze maar een broek of een overall desnoods aan moeten trekken. Het mannelijk vlees is zwak, daag ze niet uit. Victim blaming is het. Niet meer, niet minder.”

Geen hoer

„Laat één ding duidelijk zijn: Ook al had Nienke volledig naakt of in niets dan lingerie aan de tafel bij Beau gezeten, dan nog had niemand haar grenzen mogen overschrijden. Niet verbaal. En al helemaal niet fysiek. Een vrouw met een diep decolleté is geen hoer. En ook al zou ze wél als prostituee werken, dan nog heb je daar als man met respect mee om te gaan. Vrouwen zitten niet te wachten op kledingadvies van anderen. Er is er maar één die bepaalt in welke outfit jij de deur uit gaat en dat ben jij zelf.”

Keihard veroordelen

„Nou hoeven we een van lotje getikte haatvlogger natuurlijk geen seconde serieus te nemen, maar Youness geeft met zijn bericht wel een inkijkje in hoe veel mannen kunnen denken. En laten we eerlijk zijn; niet alleen mannen. Ook veel vrouwen zijn van mening dat je er met een sexy look wel een beetje om vraagt. Hoe dan? Ziek is het. Echt ziek. We hebben nog een heel lange weg te gaan en moeten met z’n allen dit soort uitspraken keihard veroordelen.”