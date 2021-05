Op kraamvisite? Dit zijn 8x de do’s en don’ts!

Wacht met je bezoek totdat je wordt uitgenodigd en ga niet spontaan langs

Niet alle ouders staan te springen om kraamvisite te ontvangen. Waar de één de gezelligheid kan gebruiken, heeft de ander meer behoefte aan rust. Ga daarom alleen langs als je weet dat de ouders dit op prijs stellen en op de hoogte zijn van je bezoek.

Kom op tijd!

Áls je dan een afspraak hebt om op kraamvisite te gaan, is het belangrijk dat je ook op de afgesproken tijd op komt dagen. Ouders van een jonge baby houden zich vaak aan een strak schema wat betreft de slaapjes en het voeden. Je kunt hun hele dag in de war schoppen door te vroeg of juist te laat te komen. Ook belangrijk: blijf niet te lang hangen. Een uur op kraamvisite is vaak lang genoeg, de ouders en de baby hebben ook hun rust nodig.

Pak de baby niet zomaar op, vraag toestemming van de ouders

Sommige ouders vinden het niet fijn als de pasgeboren baby door veel ‘vreemden’ wordt vastgehouden. Vraag daarom altijd of je hem of haar vast mag houden en of het oké is als je de baby bijvoorbeeld uit de box pakt.

Begin niet over het lichaamsgewicht van de moeder en klaag niet over dat van jouzelf

Een echte don’t: begin niet over het lichaamsgewicht van de pas bevallen moeder. Laat opmerkingen als ‘Je hebt nog wel een buikje’ of ‘Wanneer wil je weer gaan sporten’ achterwege. Ook niet handig: klagen over je eigen worstelingen met gewicht. Grote kans dat de moeder zich nog niet op haar gemak voelt in haar nieuwe lijf, jouw opmerkingen kunnen dan wel eens in verkeerde aarde vallen.

Leid de aandacht niet af van de kersverse ouders

Pas sowieso op met opmerkingen over jezelf. Mocht de moeder of vader behoefte hebben het bevalverhaal te vertellen, luister dan in plaats van zelf in de spotlights te gaan staan en direct van wal te steken over jouw eigen ervaringen. Het is ook niet slim je eigen zwangerschap aan te kondigen tijdens kraamvisite, het draait immers even niet om jou maar om het nieuwe gezin!

Geef geen ongevraagd advies

Op een betweter zit niemand te wachten, zeker niet als je net bevallen bent. Deel zeker je ervaringen als de moeder of vader hierom vraagt, maar geef niet ongevraagd je mening over alles wat ze vertellen. Ook opmerkingen over de naam van de baby kun je beter voor je houden.

Zet de baby niet ongevraagd op social media

Voor sommigen misschien vanzelfsprekend, maar wees voorzichtig met foto’s maken van de net geboren baby. Heb niet alleen aandacht voor het perfecte plaatje, maar geniet liever van het moment zelf en heb oog voor hoe het met de ouders en het kindje gaat. Mochten de ouders het oké vinden dat je een foto neemt van hun kind, vraag dan zeker toestemming om deze op internet te plaatsen.

Bied je hulp aan nu je er toch bent

Als laatst iets dat je zeker wél kunt doen op kraamvisite: bied je hulp aan. Een klein gebaar kan een wereld van verschil maken, zeker in de hectische kraamperiode. Wellicht vinden de ouders het fijn als je wat te eten meebrengt, iets wat ze makkelijk kunnen opwarmen zodra het bezoek weer weg is!

Heb jij weleens iets vervelends meegemaakt toen er kraamvisite op bezoek kwam? Wat vind jij echte do’s en dont’s op dit gebied? Laat het ons vooral weten!