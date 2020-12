Heidy Knol (45) Ⓒ Foto: Cat Photography

In onze - hopelijk tijdelijke - rubriek Corona in … bespreken we de situatie rondom corona in het buitenland, door de ogen van een VROUW-lezeres. Vandaag Heidy Knol (45). Heidy woont samen met haar man Jeroen en drie kinderen (14, 11 en 9) in Chicago (VS). Ze is life & leadership-coach.