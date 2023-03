Daghoroscoop 6 maart - Sterrenbeeld Tweelingen: Ga op je gevoel af!

VANDAAG JARIG

Was 2022 een opwindend jaar in jouw carrière en met stormachtige romances (van kinderen), dan keert dit jaar de rust terug. Financieel zal het jaar voorspoed brengen, met extra inkomen, meevallers en dat soort dingen. Zakelijke kansen kunnen zich uitbreiden en je horizon verbreden.

STERRENBEELD RAM

Je kunt moeite hebben om uit bed te komen en aan de slag te gaan. Eenmaal aan het werk kan het er op lijken dat je na elke stap voorwaarts er twee achteruit zet. Heb geduld en ga door. Geef iemand eens een welgemeend compliment.

STERRENBEELD STIER

Matig je impulsen en beheers je korte lontje, zodat je je aan situaties kunt aanpassen. Doe je dat niet dan zul je in moeilijkheden raken. Jonge autorijders moeten op hun snelheid letten en studenten moeten hun docenten vooral niet ergeren.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Als je verlangt naar rust, vrede en eenzaamheid zul je gefrustreerd raken door alles wat er misgaat. Afgaan op je gevoel is misschien de beste manier om de juiste beslissingen te nemen. Zaken uitstellen kan gunstig uitpakken.

STERRENBEELD KREEFT

Als je deel uitmaakt van een club of groep kan je gevraagd worden voor een leidinggevende rol of om zitting te nemen in een commissie. Om de zaken draaiende te houden zou je fondsen kunnen werven of nieuwe leden ronselen.

STERRENBEELD LEEUW

Je kunt wat traag zijn aan het begin van de nieuwe werkweek en dus is dit niet het gunstigste moment voor zakelijke initiatieven. Haal diep adem en denk goed na voordat je je laat betrekken bij andermans problemen. Werk gedisciplineerd.

STERRENBEELD MAAGD

Het reisvirus kan zich van je meester maken en als je vandaag kunt vertrekken doe dat dan. Zo niet, bezoek dan een uitheems restaurant of bekijk een reisdocumentaire. Het zal de moeite waard blijken om iets ongebruikelijks te doen.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Veel draait vandaag om geld en macht. Een beetje toveren met geld kan nodig zijn om de beloften die je hebt gedaan waar te maken. Als anderen zich niet neerleggen bij jouw voorstellen, moet je misschien je spaargeld aanspreken.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Het zoeken naar consensus tussen hetgeen jij wil en wat anderen willen, kan veel tijd kosten. Probeer niet te veel in één dag te persen, want dat kan voor paniek zorgen. Stel prioriteiten voordat je vandaag van huis vertrekt.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Evenwicht is noodzakelijk als je te maken krijgt met emotionele ups en downs. Het kan moeite kosten om vanochtend productief te denken. Zet een rem op jouw intensiteit en gun jezelf ruimte om na te denken.

STERRENBEELD STEENBOK

Er hangt nogal wat stress in de lucht, dus probeer je niet op te winden. Welke voorbereidingen je ook treft, veranderingen zullen je steeds weer overvallen. Kom op de proppen met innovatieve ideeën nu je helder denkt.

STERRENBEELD WATERMAN

Doe vanochtend kalm aan en probeer dat zo te houden. Bedenk voor je begint hoe je jouw bureau of kantoor efficiënter kan organiseren. Er kan een barst ontstaan in een relatie waarvan je steeds dacht dat deze hecht was.

STERRENBEELD VISSEN

Verantwoordelijkheden kunnen zwaar drukken en aan je energie vreten. Vraag hulp en deel de last. Niemand heeft er iets aan als je gezondheid eronder lijdt. Studenten moeten niet aarzelen hun mentor advies te vragen.

