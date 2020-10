Weekhoroscoop 44

Ram

Liefde: Het is tijd om de dingen weer een beetje terug in evenwicht te brengen. Vooral wanneer jullie allebei erg druk zijn met werk is het belangrijk om wat meer tijd te besteden aan jullie gezamenlijke vrije tijd en het thuis samen gezellig maken.

Financiën: Als je het gevoel hebt een beetje vast te lopen op financieel gebied is dit een goede week om de hulp in te roepen van een business coach of je zelf wat meer te verdiepen in marketing.

Werk: Nieuwe mogelijkheden dienen zich aan. Omdat je het al erg druk hebt is de kans groot dat je een keuze zult moeten maken. Wat wil je blijven doen en waar kun je beter mee stoppen?

Persoonlijk: Het leven is wat je er zelf van maakt en je bepaalt zelf hoe je met de dingen omgaat, een goed moment om hier nog eens even extra bij stil te staan.

Stier

Liefde: Het gaat je geliefde financieel meer voor de wind. Dit zorgt ervoor dat jullie samen wat meer ontspannen in het leven staan met als gevolg dat ook de sfeer thuis erop vooruit gaat.

Financiën: Je financiën trekken weer aan waardoor je jezelf weer iets meer kan permitteren deze week. Dat komt goed uit, je wilde al een poosje iets kopen; dit item kun je nu dus fijn gaan bestellen.

Werk: Als je de afgelopen tijd veel gedoe had op je werk in de vorm van uitstel of andere tegenwerkende factoren, verdwijnt dit nu naar de achtergrond. Je kunt dus gewoon weer lekker je ding doen.

Persoonlijk: Het is verstandig om meer rust te nemen. Zorg ervoor dat je genoeg uren slaapt en gun ook je lichaam wat extra rust door zo clean mogelijk te eten. Alcohol, suikers, vetten, kleur -en smaakstoffen belasten onnodig je lever.

Tweelingen

Liefde: Tussen jou en je partner gaat alles goed. Er is geen sprake van onenigheid of andere onrust, jullie hebben het gewoon fijn samen. Wel is er iemand die een oogje op je heeft, maar als je al een relatie hebt doe je hier natuurlijk niets mee.

Financiën: Je financiën blijven een beetje hetzelfde, mits je durft toe te geven aan creatieve uitspattingen en deze ook daadwerkelijk in praktijk brengt. Met originaliteit kun je goed scoren deze week!

Werk: Aan werk geen gebrek deze week. Niet alleen met het oog op je reguliere job krijg je het drukker, ook buiten je werk kun je een leuk aanbod verwachten. Voor werkzoekende Tweelingen is dit een goede periode om te solliciteren. Ondanks de moeilijke tijd doen zich toch een paar kansen voor.

Persoonlijk: Je besteedt meer aandacht aan je gezondheid in de vorm van gezonder eten en meer bewegen. De positieve effecten hiervan zullen snel voelbaar zijn.

Kreeft

Liefde: Na wat wederzijdse irritaties en andere strubbelingen komt jullie relatie nu weer in rustiger vaarwater. Jij en je partner hebben het echt weer gezellig samen. Als jullie kinderen hebben merken zij dit ook. Een fijne tijd om samen weer eens ouderwets gezellig een spelletje te spelen.

Financiën: Hoewel je momenteel meer geld uitgeeft aan je huis in de vorm van verbouwen, nieuw meubilair of gezellige accessoires, kun je nu vanuit huis ook geld verdienen door tweedehands spullen, kleding of je eigen kunstwerkjes te verkopen.

Werk: Qua werk verandert er weinig voor je. Helaas, want een verandering ten goede zou best welkom zijn. Desondanks ben je blij dat je in deze tijd überhaupt een baan of inkomen hebt.

Persoonlijk: Dit is geen goed moment om een gokje te wagen. Natuurlijk, als je aan geen enkele loterij meedoet win je zéker niets, maar geef er niet te veel geld aan uit.

Leeuw

Liefde: Je partner heeft wat meer aandacht nodig op het romantische vlak. Ook al laat hij of zij dit misschien niet direct merken, een lief gebaar of kleine verrassing zal zeker worden gewaardeerd.

Financiën: Extra geld is te verwachten. Mogelijk gaat het om de storting van een bedrag dat je nog tegoed was of heb je gewoon fijn wat extra geld verdiend. Hoe dan ook kun je rekenen op een financiële vooruitgang.

Werk: Alles wat met internet en sociale media in verband staat heeft een gunstige invloed op je werk. Meer bekendheid, meer verkopen, meer kansen. Ook is dit een goed moment om nieuwe dingen te leren of uit te proberen.

Persoonlijk: Het heeft geen zin om spijt te hebben van dingen die geweest zijn. Je excuses aanbieden zou nog wel kunnen, daarvoor is het nooit te laat.

Maagd

Liefde: De relatie verloopt soepel, zeker vergeleken met vorige week. Een fijn moment om het thuis extra gezellig te maken. Even geen visite of bezoekjes afleggen, maar gewoon heerlijk samen in jullie eigen bubbel.

Financiën: Het gaat goed met je financiën maar daarin schuilt ook het gevaar dat je je geld iets te gemakkelijk uitgeeft. Vooral (dure) cadeautjes voor jezelf én voor anderen kun je moeilijk laten liggen.

Werk: Het uitoefenen van nieuwe werkzaamheden gaat je prima af. Je hebt de dingen snel onder de knie en je vindt het nog leuk ook.

Persoonlijk: Het is geen enkel probleem om met iemand je problemen te bespreken. Hierbij in herhaling vallen maakt het pas vervelend.

Weegschaal

Liefde: Je bent er niet helemaal bij met je gedachten waardoor de liefde even op het tweede plan komt te staan. Gelukkig weet je partner wel dat je gebrek aan aandacht niets te maken met je gevoelens voor hem of haar, dat zit namelijk echt wel goed.

Financiën: Je financiën gaan er nog steeds op vooruit. Je ontvangt meer of geeft minder uit. Hoe dan ook houd je aan het einde van de maand geld over. Mits je het zelf ook goed aanpakt natuurlijk.

Werk: Je doet je ding en je doet het goed. Je straalt aan alle kanten succes uit, dus zal je dit ook automatisch blijven aantrekken. Ga vooral zo door!

Persoonlijk: Je haalt veel steun uit goede vriendschappen deze week. Vooral degenen die jou langer kennen dan vandaag weten exact wat je wel of niet nodig hebt. Fijn!

Schorpioen

Liefde: Een goed bedoeld advies of opbouwende kritiek schiet je geliefde in het verkeerde keelgat. Kennelijk raak je hiermee een gevoelige snaar. Weeg je woorden voorzichtig af als je geen zin hebt in gedoe, je partner is mogelijk wat onzeker deze week.

Financiën: Je hebt je financiële administratie netjes op een rij. Het is je volledig duidelijk wat erin komt en wat eruit gaat. Als het je lukt om daarnaast ook wat zuiniger boodschappen te doen heb je alles netjes in de hand.

Werk: Op je werk maak je mooie stappen. Vooruitgang is te verwachten en niet voor even! Door de nieuwe mogelijkheden met beide handen aan te pakken krijg je behalve meer succes ook direct meer zekerheid.

Persoonlijk: Je begint je meer te interesseren voor kunst en creativiteit. Een goed moment dus om je meer te richten op handwerken, tekenen, schilderen, schrijven, dichten of musiceren.

Boogschutter

Liefde: Dit is geen ideale week voor de liefde. Om jullie heen is er momenteel te veel aan de hand om werkelijk de tijd voor elkaar te kunnen nemen. Helaas, het is wat het is.

Financiën: Als je al plannen had met het oog op een nieuwe onderneming, investering of ander nieuw project, is dit het juiste moment om een en ander in werking te zetten. Er is ondanks de huidige onzekere tijd een reële kans van slagen!

Werk: Het is de hoogste tijd om het heft in eigen hand te nemen en je minder afhankelijk op te stellen naar anderen. Je hebt andermans goedkeuring niet nodig, je weet zelf prima wat wel of niet handig is om te doen.

Persoonlijk: Je moet je er echt toe zetten om de dagelijks terugkerende taken uit te voeren. Maak het leuker voor jezelf, op welke manier dan ook.

Steenbok

Liefde: Er is nog steeds weinig zicht op romantiek om over seks nog maar te zwijgen. Jullie hoofd staat er gewoon niet zo naar. Of in elk geval heeft één van beiden niet veel behoefte aan rozengeur en maneschijn. Kan gebeuren. Vooral niet forceren.

Financiën: Vooral de laatste 5 dagen van de maand oktober kun je een aardige meevaller verwachten op financieel gebied, iets om naar uit te kijken.

Werk: Hoewel je momenteel niet erg gemotiveerd bent, liggen er wel degelijk kansen op je werk om vooruit te komen. Het is dan ook echt verstandig om jezelf toch maar die figuurlijke schop onder het achterste te geven en je voor de volle 100% in te zetten.

Persoonlijk: Probeer een ogenschijnlijk negatieve gebeurtenis om te buigen naar iets positiefs. Als je goed kijkt blijkt het glas toch echt halfvol in plaats van half leeg.

Waterman

Liefde: Er is sprake van een meningsverschil waar jullie niet helemaal uit lijken te komen, de gulden middenweg lijkt momenteel onvindbaar. Misschien is het beter om dit onderwerp even te laten rusten.

Financiën: Richt je vooral op de feiten en cijfers en houd je bij zaken die werkelijk tastbaar en haalbaar zijn. Met ‘als’ ga je het niet redden voorlopig. Dromen is fijn maar gaat voorlopig helaas niets opleveren. Geen goede tijd om te investeren in wensgedachten.

Werk: Ook buiten de zaak om heb je fijn contact met je collega’s via de app, telefoon of andere digitale kanalen. Mogelijk is het contact zelfs iets verbeterd , waardoor ook de samenwerking erop vooruit is gegaan.

Persoonlijk: Neem afscheid van de dingen die echt niets meer toevoegen aan je leven. Wanneer iets een ergernis of onnodige verplichting wordt weet je dat je er klaar mee bent.

Vissen

Liefde: In de liefde gaat het nog steeds fantastisch. Sterker nog, dit is één van de mooiste periodes van het afgelopen jaar. Een tijd waarin bijzondere gesprekken worden gevoerd, fijne momenten worden beleefd en heel veel nieuwe mooie herinneringen worden gemaakt.

Financiën: De problemen die zich nu voordoen zullen zich niet vanzelf oplossen. Gelukkig is er veel wat je zelf kunt doen om de situatie te verbeteren. Zet alles voor jezelf op een rijtje zodat je kunt afvinken wat er is gedaan en geregeld.

Werk: De ideeën die je hebt zijn werkelijk goed. Degenen die er anders over denken zitten er toch echt naast, ook al denken ze van niet. Blijf bij je standpunt en maak desnoods een voorbeeld of proefversie van wat je in gedachte hebt.

Persoonlijk: Je bent hard bezig om jezelf zowel mentaal als fysiek te verbeteren en met succes. Dit is een perfecte periode om verslavingen te overwinnen en lichamelijk beter in conditie te komen.