Tussen de lakens Myra (47) had seks in een grote sauna: ’Wij zijn vast niet de enigen...’

„Strategisch kozen we een hoekje uit waar we een beetje overzicht én zicht op de entree hadden. Ik voelde Roberts hand al snel tussen mijn benen glijden en het idee dat hij dat deed terwijl er mensen om ons heen zaten maakte me wild.” Ⓒ Getty Images

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Myra (47). Zij bezocht recent een groot en bekend saunacomplex waar ze seks had met haar nieuwe vriend. „Heel hygiënisch is dat niet nee, maar geloof mij: wij zijn vast niet de enigen die dat gedaan hebben.”