’Keukentafel-feminisme van de bovenste plank’

Meer vrouwen op straatnaambordjes, vrouwelijke figuren in verkeerslichten, protesten tegen het gebrek aan openbare toiletten: het hedendaags feminisme kenmerkt zich anno 2020 door kleinschalige, behapbare acties. Maar hoe relevant is de Beyoncé Boulevard terwijl vrouwenbesnijdenis in sommige werelddelen nog aan de orde van de dag is? Is het symboolfeminisme het langzaam aan het overnemen van daadwerkelijke vrouwenemancipatie?