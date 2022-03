’Ik deed het met de getrouwde buurman van 18 jaar ouder’

Dat mijn buurman mij aantrekkelijk vond, weet ik al sinds het moment waarop we elkaar ontmoetten. Destijds - twee jaar geleden - stond mijn hoofd daar helemaal niet naar. Ik was net gescheiden en zag er enorm tegenop om in mijn eentje voor twee kleine kinderen te zorgen.

Nieuwe buren

Maar gelukkig ontfermden mijn nieuwe buren, laat ik ze Fred en Ina noemen, zich meteen over me. Ze waren halverwege de vijftig en hun kinderen waren al uitgevlogen. Ina paste in noodgevallen op mijn kinderen en de poes, Fred hing lampen op en schroefde de Ikea-kasten in elkaar.

Fred deed vanaf het eerste moment erg flirterig, maar ik moest daar alleen maar om lachen. Hij was achttien jaar ouder dan ik en bovendien getrouwd. Dat kon ik toch niet serieus nemen? Ondertussen stortte ik me op de datingmarkt en had regelmatig afspraakjes.

Straatfeest

Maar ik kwam de ware alsmaar niet tegen. Ik had weleens seks, maar meer ook niet. Gelukkig kreeg ik het wel steeds meer naar mijn zin in mijn nieuwe buurt, en hadden de kinderen het ook fijn op school en met hun nieuwe vriendjes.

Toen kwam de dag waarop mijn overbuurvrouw bedacht dat het leuk zou zijn om een straatfeest te organiseren. „We maken een lange tafel en iedereen neemt gewoon iets te eten en te drinken mee”, zei ze enthousiast. We prikten een datum, een zaterdagavond vlak voor de zomervakantie.

Fles wijn per persoon

Ik plande het expres in een weekend waarin mijn kinderen bij mijn ex waren, zodat ik me geheel op de organisatie van het feest kon storten. Het was meteen een succes: iedereen had zich uitgesloofd, dus we hadden ongelooflijk veel lekkere hapjes en minstens één fles wijn per persoon.

Ik denk dat het daardoor misging: ik ging ’s middags al om 17 uur aan de rosé. Om 1 uur ’s nachts waren we nog met een klein clubje over. Ina was allang vertrokken, maar Fred was er nog wel. Nadat we alles hadden opgeruimd, liepen Fred en ik samen richting mijn huis.

Slaapmutsje

Voor mijn voordeur stonden we nog even stil. Hij keek me aan en ineens sloeg de vonk over. „Nog een slaapmutsje bij mij?” Mijn stem klonk ineens onzeker. „Ja graag”, zei hij en begon me al te zoenen vlak nadat de voordeur dichtsloeg. Hij liet zijn handen over mijn lichaam glijden en ik trok hem mee de trap op.

Daarna hebben we in mijn slaapkamer minstens twee uur liggen vrijen. Want plotseling vond ik hem niet meer te oud: hij bleek een geweldige en ervaren minnaar te zijn, die - in tegenstelling tot veel mannen van mijn leeftijd - vooral aan míjn genot dacht.

Afkoelen

„Dit was eenmalig”, stelde ik na afloop. „En niemand mag het weten!” Maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Want we zagen elkaar afgelopen zomer natuurlijk om de haverklap in de tuin zitten, en Ina nodigde me regelmatig uit voor een drankje.

Ik denk dat ze tot nu toe niets heeft gemerkt, maar ik weet niet hoe lang we dit nog volhouden. Want iedere keer als ik Fred zie, denk ik ’De beste seks ooit!’ en ik denk dat hij er net zo in staat.

