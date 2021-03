Actievoorwaarden: Win een jaar lang vegan chocola van Hands Off My Chocolate!

1. Deze actievoorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Actievoorwaarden, die te vinden zijn op https://www.mediahuis.nl/actievoorwaarden/.

2. De Actie wordt georganiseerd door Mediahuis Nederland B.V. ter promotie van Hands off My Chocolate.

3. Deelname aan de actie is gratis en is mogelijk in de periode van woensdag 03-03-2021 tot en met 10-03-2021

4. De Actie bestaat uit een jaar lang gratis vegan chocolade van Hands of My Chocolate (52 repen) voor één persoon die mee heeft gedaan aan de Facebook-actie. VROUW kiest een winnaar uit alle deelnemers.

5. De met de Actie te winnen prijzen bestaan uit 1 jaar lang gratis chocoladerepen (Oat Cookies & Caramel, Seriously Dark 85% en Vegan Caramel Seasalt). In totaal 52 repen over een jaar verdeeld.

6. De winnaar(s) van de Actie worden gekozen door VROUW. De trekking(en) vindt/vinden plaats op 11-03-2021.

7. Mediahuis zal binnen twee weken nadat de uitslag bekend is geworden via Facebook contact opnemen met de winnaar(s). Indien een winnaar niet binnen drie dagen heeft gereageerd c.q. kan worden bereikt behoudt Mediahuis zich het recht voor een volgende winnaar aan te wijzen op de in artikel 6 beschreven wijze, zonder dat de oorspronkelijke winnaar ter zake aanspraak kan maken op enige vergoeding of compensatie.

8. De gewonnen prijs wordt afgeleverd op het door de deelnemer opgegeven adres. De winnaar dient zich op verzoek te kunnen identificeren en dient het bericht waarin staat dat hij/zij gewonnen heeft op verzoek te kunnen overhandigen.