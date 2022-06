Win: de supersonische tandenborstel van Smoovv t.w.v. € 99,

Wil je de supersonische tandenborstel van Smoovv t.w.v. € 99,- winnen?

De stijlvolle SMOOVV sonische tandenborstels geven je een gevoel van een superieure reiniging en helpen tandplak en tandaanslag effectief te verwijderen. De SMOOVV Sense tandenborstel is volledig in te stellen naar jouw persoonlijke voorkeur. Volle kracht of toch gentle? Jij hebt het in de hand.

Wil jij kans maken op deze supersonische tandenborstel van Smoovv t.w.v. € 99,-, schrijf dan een mail met je naam en adres naar winnen@vrouw.nl onder vermelding van win Smoovv.

Bij deelname ga je akkoord met de actievoorwaarden.