Gaat jouw leven ook ’gewoon’ online door?

De tijd waarin ik dacht dat ik zeeën van tijd zou overhouden ’dankzij’ corona, ligt inmiddels wel achter me. Ik houd weliswaar reistijd over, maar andere dingen gaan gewoon door. Zo kan ik mijn werk vanuit huis doen, zetten meetings zich voort via programma’s als Zoom, Teams of Hangout en zelfs het ’even bij een collega langswippen’ kan digitaal via Slack.

Pubquiz

Bij gebrek aan uiteten met vriendinnen lijkt het me onwijs leuk om met een vriendin online te bestellen en dan via Facetime te dineren. Proost naar de camera! De vrijdagavond heb ik inmiddels al ingevuld met een livestream pubquiz. Vrienden en collega’s hoor ik laaiend enthousiast over Houseparty, wat een soort digitale kroeg zou zijn. En ook mijn sportklasjes kan ik wel ergens via een livestream volgen. Alleen Rocycle wordt lastig. Moet ik nou echt mijn agenda erbij pakken om digitale dates te plannen? Het begint er wel op te lijken...

Praat mee

