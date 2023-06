Daghoroscoop 2 juni - Sterrenbeeld Kreeft: Neem niet elk verzoek serieus!

VANDAAG JARIG

Waar het dit jaar vooral om draait is jouw carrière. Vanaf maart heeft Neptunus zich in dat deel van jouw horoscoop genesteld, blijft daar de komende 2 jaar en houdt Mercurius gezelschap. Samen zijn zij een sterk koppel met hun tegengestelde krachten; de één nuchter en praktisch de ander intuïtief.

Bekijk ook: Dít is wat volle maan met jou doet

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Jij kunt zowel jezelf als anderen verbazen met de prachtige dingen die je bedenkt. De kust is veilig voor een nieuwe actie. Een geslaagde poging jouw positie te consolideren zal je het zelfvertrouwen geven op deze weg verder te gaan.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Wat je vandaag via/via hoort kan jou in de kaart spelen. Concentreer je vooral op persoonlijke wensen. Ga er niet van uit dat iemand meteen klaar staat om de teugels over te nemen als jij ze laat vieren. Toon verantwoordelijkheidsgevoel.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Je kunt verzeild raken in een strijd tegen de klok doordat iemand aandringt op besluitvorming. Met een snel geveld oordeel kun jij er faliekant naast zitten, dus laat je niet opjagen. Verontschuldig je als jij iets fout hebt gedaan.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Neem niet elk verzoek van familie of vrienden serieus. Toon evenmin teleurstelling als jij niet geprezen wordt. Een zakelijke deal die stagneerde kan weer op gang komen. Rijd geen voertuig als je alcohol of drugs hebt gebruikt.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Jouw gedachten kunnen in beslag worden genomen door iemand met wie je onlangs een relatie begon. Zorgelijkheid lost niets op en kan een situatie te veel gewicht geven. Focus liever op iets anders; maak plannen voor een gezellig uitje.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Een meningsverschil kan worden bijgelegd. Het is vooral in de zakenwereld van belang geen vijanden te maken. Door eerlijk te zijn zal het respect voor jou toenemen. Voorkom misverstanden door uit te leggen hoe jij werkt.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Weeg voor- en nadelen af van een voorstel en geef niemand de kans jouw zelfvertrouwen te ondermijnen. Een geplande reis kan spanningen oproepen; probeer flexibel te zijn. Moeilijkheden kunnen spontaan worden opgelost.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Schaar je bij mensen die op dezelfde golflengte zitten. Loop niet te hard van stapel als je achter de schermen aan een nieuw project werkt en de weg die jij moet nemen nog onduidelijk is. Voorkom met tact ruzie op de werkvloer.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Aanvaard een leidinggevende functie. Houd voor ogen dat geduld een goede zaak is en vecht niet tegen beperkingen die onvermijdelijk zijn. Trek de buikriem aan als je de laatste tijd te veel geld hebt uitgegeven.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Schakel over op een andere tactiek als de huidige niet werkt. Het is van belang goed te anticiperen op onvermijdelijke veranderingen. Er kan in toenemende mate een beroep worden gedaan op jouw flexibiliteit. Pas je aan.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Het kan de moeite waard zijn een kleine vis prijs te geven om een grote binnen te halen. Bekritiseer niet op voorhand wat anderen trachten te bereiken. De steun van een vriend is wat jij nodig hebt, al zul je dat niet willen toegeven.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Jij kunt in een ondeugende stemming zijn, maar haal liever geen kattenkwaad uit met mensen die daarvan de humor niet zullen inzien. Bescherm jezelf tegen te langdurige verplichtingen. Werk dat nu afkomt kan jou een bonus bezorgen.

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.