Dochter Willeke Alberti openhartig over heftige periode in haar leven

De dochter van Willeke Alberti heeft kanker, zo vertelt ze in een interview aan De Telegraaf. Daniëlle van ’t Schip (54) kreeg de diagnose in april dit jaar: twee kwaadaardige tumoren in haar lichaam en zou dat niet behandeld worden, dan had ze nog maar zes maanden te leven.