Marion: Onbegrijpelijk dat niet iedereen donor is

Vanaf 1 juli geldt de nieuwe donorwet. De overheid vraagt aan iedereen van 18 jaar en ouder die ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente, om in het Donorregister in te vullen of zij wel of niet organen en weefsels aan een patiënt willen geven na hun overlijden. Half Nederland stond op zijn achterste benen toen het voorstel voor de nieuwe Donorwet werd uitgelegd. Wij ’vrije’ Nederlanders laten ons immers liever niet ergens toe verplichten. Toch? VROUW-collega Marion van Es (35) snapt daar niets van. Want waarom zou je géén mensenleven(s) willen redden?