Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW magazine Hesters moeder kreeg een hersenbloeding: ’De vrouw die ze was, is er voor een groot deel niet meer’

Door Hester Zitvast Kopieer naar clipboard

’Plotseling waren daar niet meer de uitjes mét, maar náár oma, in het ziekenhuis.’ Ⓒ Hester Zitvast

De moeder van journalist Hester Zitvast was altijd net Oma Fladder: niets was te gek en alles mocht. Totdat een hersenbloeding alles compleet veranderde. Maar ze is er nog, zij het in een rolstoel. Met veel liefde en humor wordt elk moment samen gekoesterd.