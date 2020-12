Moeten de landsgrenzen dicht?

Even over de grens om te gaan winkelen in Antwerpen… In Nederland is shoppen niet meer mogelijk tot en met 19 januari, dus reizen sommige kerstshoppers naar België om daar hun kerstinkopen te doen. De Belgische minister van Volksgezondheid sprak dinsdag daarom de volgende woorden uit: ‘Nederlanders, blijf weg. Kom alsjeblieft niet.’.

Afgelopen week hing een Belgische winkelier zelfs een spandoek op voor zijn winkel met daarop de tekst ‘Hollanders niet toegelaten’. Achteraf had hij spijt van deze boodschap, maar zegt het uit pure paniek te hebben gedaan. Dit omdat hij bang was dat, met alle Nederlandse funshoppers die naar zijn winkel afreizen, hij zich niet goed aan de coronamaatregelen kon houden.

Praat mee

Wat vind jij? Vind jij dat alle landsgrenzen dicht moeten, inclusief België? Of vind je dat overdreven? Praat mee op onze Facebook-pagina!