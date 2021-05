Daghoroscoop 7 mei - Verzorg jezelf, Kreeft!

VANDAAG JARIG

Qua liefdesleven kun je nogal gecompliceerd zijn; enerzijds hang je aan persoonlijke vrijheid, anderzijds ben je graag met iemand. Heilzaam voor de liefde is je onafhankelijkheidszin bepaald niet. In een relatie zul je dan ook moeten leren dat niet alles om jou draait, maar in gelijke mate om jullie beiden.

RAM

Houd rekening met spanningen in je relaties. Neem vrij of werk thuis en overtuig je baas ervan dat je daardoor beter zult presteren. Thuis kan ruzie ontstaan over bijvoorbeeld een kind. Besef dat het van belang is samen één lijn te trekken.

STIER

Hoewel je ambitieus genoeg bent om vaart te zetten achter een promotie ben je misschien nog niet aan extra verantwoordelijkheden toe. Eens zal je op deze periode terugzien en beseffen hoe goed het je gaat. Erger je niet aan collega’s.

TWEELINGEN

Goede vrienden kunnen je in de kou laten staan en als ze je om advies vragen zal je geneigd zijn ook hen het bos in te sturen. Niet doen. Er zijn momenten dat je meer moet geven dan nemen. Zoek een nieuwe uitweg voor je creativiteit.

KREEFT

Verricht grondig onderzoek; dat is goed voor je carrière en als je een kans hebt promotie te maken zal dat je een streepje voor geven. Voorbereiding, kennis en zelfvertrouwen onderscheiden je van je medekandidaten. Verzorg jezelf.

LEEUW

Je zit op één lijn met de mensen die je na staan. Communiceer en correspondeer. Beteugel je neiging vinnig te worden en bemoei je niet ongevraagd met het leven van anderen. Geef alleen je mening als die gevraagd wordt.

MAAGD

Let op je geld, vooral als je in gezelschap verkeert. Kies een eenvoudige gelegenheid als je iets te vieren hebt of nodig mensen bij je thuis uit. Dat geeft je tevens de kans je huis en laatste artistieke prestaties te tonen. Wel allemaal volgens de coronaregels natuurlijk.

WEEGSCHAAL

Het eind van de week kan voor hindernissen zorgen. Onder collega’s kan verwarring ontstaan; stel vragen en laat liever zien wat je bedoelt dan je te beperken tot mondelinge instructies. Gebruik je fantasie maar sla niet door.

SCHORPIOEN

In weerwil van wat tegenstroom wordt het een plezierige dag. Een kwestie die je privé wilt houden of een situatie die je enige angst aanjaagt kan je bezighouden. Een check up zal duidelijk maken dat er niets aan de hand is.

BOOGSCHUTTER

In een groep kun je een nieuwe zakelijke of romantische partner vinden. Dit is een geschikte dag voor een pittige discussie over spraakmakende onderwerpen. Bemoei je niet met geld, zeker niet met dat van anderen.

STEENBOK

Als je je op een ander dan het professionele vlak verdienstelijk wilt maken doe dan iets menslievends en denk daarbij niet aan bijverdiensten. Ga collecteren of doe iets voor dieren. Er kan een wereld voor je opengaan.

WATERMAN

Een meningsverschil kan je somber stemmen. Leg je er maar bij neer dat je het oneens bent. Je maag gaat opspelen als je ongelukkig bent. Neem afstand en probeer meer te delegeren. Volg een cursus ’spreken in het openbaar’.

VISSEN

Er kan goed nieuws zijn; misschien een huwelijksaankondiging of een geboorte, of je bent zelf het middelpunt door een verkwikkende romance. Geniet van alle prettige aspecten die het leven biedt. Ga een diepgaande gesprek niet uit de weg.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!