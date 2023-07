Man van Marloes (57) zegt altijd: ’Toen ze jou maakten, stopten ze bij je voeten’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„In mijn hoofd leef ik nog in mijn studententijd. Ik ben niet vies van een feestje en ga ook nog steeds mee op hockeytoernooi. Heel eerlijk, ik voel me niet anders dan dertig jaar geleden. Ik heb een ontzettend sterk gestel. Als senior purser (leidinggevende aan boord van het vliegtuig) mag ik de hele wereld overvliegen. Ik ontmoet elke dag nieuwe mensen en maak de gekste dingen mee. Zoiets houdt je jong van geest.”

Heb je een beautygeheim?

„Handen, voeten, haren: alle ’uiteindes’ zijn belangrijk. Ik ga elke week naar de kapper om mijn haar te laten föhnen. Eigenlijk is het typisch Italiaans. Nederlandse vrouwen doen dit niet meer, maar mij geeft het zo’n lekker gevoel. Het is een vast ritueel geworden nadat mijn kinderen zijn geboren. Het leven kan zo’n race zijn. Ik zie het echt als een momentje voor mezelf.”

„Mijn kleding zie ik ook een beetje als een beautygeheim. Het laat me stralen! Ik ben heel erg verslaafd aan Vinted. ’s Avonds lig ik uren op de bank te scrollen; op zoek naar pareltjes. Ik vind het lastig om mijn eigen kledingstijl te omschrijven. Ik houd van mooie jurkjes, maar in de winter draag ik ook graag een gave spijkerbroek.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn gezonde lichaam, ik ben niet ziek te krijgen. Ik weet dat zoiets geen gegeven is, dus ik klop het af. Sowieso ben ik tevreden met hoe ik eruitzie. Vroeger kon ik nog weleens onzeker zijn over mijn borsten. Ik had een G-cup en eigenlijk vond ik dat íets te groot. Ze waren onpraktisch en veroorzaakten nekklachten. Tien jaar lang heb ik over een borstverkleining nagedacht. Een paar weken geleden durfde ik eindelijk de knoop door te hakken. Achteraf had ik het veel eerder moeten doen. Het is zo’n verlichting! Mijn nekpijn is meteen verdwenen en ik voel me een stuk zelfverzekerder.”

Waarmee ben je minder blij?

„Met mijn voeten. Ik ga elke zes weken naar de pedicure, maar ik blijf ontevreden. Ik heb hele lastig voeten. Ik ben 1,83 meter en mijn schoenmaat is 42. Vrij fors, maar anders val ik om. Ze zijn niet alleen groot, maar ik heb ook last van eksterogen en allerlei andere ongemakken. Mijn man zegt altijd: ’Toen ze jou maakten, stopten ze bij je voeten.’ Misschien zou ik wat vaker op platte schoenen moeten lopen, maar ik vind het geweldig om mooie hakken te dragen. Zeker in mijn uniform. Dat maakt het plaatje helemaal af.”

Wat houdt je jong?

„Mijn werk. Je zou denken dat de jetlags me opbreken, maar ik kan er nog steeds goed tegen. De dag na aankomst voel ik me vaak brak. Ik houd dan niet van te veel gedoe aan mijn hoofd. Gelukkig is mijn omgeving zich daar bewust van, haha. Ze laten mij dan meestal met rust. Ik ben al 28 jaar stewardess en vind het nog steeds een droombaan. Zie je je werk als hobby? Dan houdt het je jong. Werkstress kan enorm tekenen in het gezicht.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Zeker, ik ben een tevreden mens. Ik heb lieve vrienden, een geweldig gezin en een fijne functie. Ik kan niet anders zeggen dat ik ben waar ik wil zijn. Naast mijn werk als senior purser ben ik de laatste jaren ook actief op social media. Toch denk ik dat ik daar binnenkort mee stop. Ik vind het heel negatief. Online oordelen mensen veel te snel.”

„Ik heb mijn social media opgepakt, nadat ik aan het begin van de coronaperiode viraal ben gegaan. Het gebeurde na een repatriëringsvlucht. Door de coronamaatregelen wisten de passagiers niet wanneer ze weer terug konden keren naar Amerika. De luchtvaart werd nagenoeg stilgelegd en ik wilde graag iets speciaals doen. Ik heb een achtergrond als zangeres en besloot daarom de microfoon te pakken. ’When will I see you again’ van The Three Degrees vond ik een toepasselijke afsluiter. Met mijn band zing ik dit liedje vaak aan het einde van onze optredens, dus ik kende de tekst. Het was een heel emotioneel moment. Ik had nooit verwacht wat het allemaal teweeg zou brengen. De video ging binnen no time viraal, waardoor er een storm van media-aandacht op me afkwam. Ik vond het best overweldigend, maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik mijn eigen social media wat meer ben gaan oppakken. Ik vind het leuk om te doen, maar de reacties kunnen heel lelijk zijn. Als je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, wordt je kop eraf gehakt. Dat blijf ik jammer vinden. Waarom kunnen we niet gewoon respectvol met elkaar omgaan?”

Heb je een levensles?

„Probeer niet te oordelen. Het is zo makkelijk om anderen neer te sabelen. Je weet niet wat iemand heeft meegemaakt. Ga daarom altijd eerst het gesprek aan.”

