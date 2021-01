Daghoroscoop 25 januari

VANDAAG JARIG

Het familieleven kan dit jaar meer van je eisen dan voorheen. Het is niet uitgesloten dat een scheiding een rol gaat spelen en dat emoties hoog oplopen als irrationele uitbarstingen steeds vaker optreden. Je zult dikwijls op je tenen moeten lopen als naasten steeds vaker lichtgeraakt zijn.

RAM

Maak leuke plannen en zet je enthousiasme in als je met publiek te maken hebt. Focus op wat je te bieden hebt en niet op wat anderen je kunnen bieden. Trap niet op gevoelige tenen in je streven haantje de voorste te zijn.

STIER

Ben je betrokken bij de een of andere juridische strijd dan kan deze vandaag in je voordeel worden beslist. Een goed resultaat is niet per definitie ideaal; sta open voor een compromis. Doe keuzes die ook op de lange termijn verantwoord zijn.

TWEELINGEN

Je populariteit neemt toe en kan je zelfs een beetje te veel worden. Een goed moment om jezelf zakelijk te promoten. Zet de schijnwerper op je talent en reputatie. Lui zijn is geen optie als je meer klanten aantrekt dan je aankunt.

KREEFT

Door afstand te nemen van kleine geschillen zul je je opgelucht voelen. Besef dat je binnen een relatie nooit alles van elkaar weet, ongeacht of je elkaar pas kent of al jaren. Vergeef jezelf je fouten zoals je die ook anderen vergeeft.

LEEUW

Luister naar je instinct dan krijg je inzicht in een vraagstuk dat je al lang bezighoudt. Roep de hulp in van een collega als je in korte tijd veel werk moet doen. Wees aardig tegen anderen; je humor zal aanstekelijk werken.

MAAGD

Partnerschappen kunnen voordelen met zich meebrengen van velerlei aard. Als je nog alleen bent, kun je een nieuweling(e) ontmoeten die een blijvertje wordt. Je bent aantrekkelijk, maar je moet ook weten wat je wil, anders schep je verwarring.

WEEGSCHAAL

Het kan een dag worden, gevuld met alles waarvan je houdt: schoonheid, creativiteit en gezelligheid. Mentale inspanning kan een hoog tempo vereisen en daardoor druk uitoefenen op je gevoelsleven. Ga ook naar buiten.

SCHORPIOEN

De week kan goed beginnen als je de moed hebt een lastig karwei ter hand te nemen. Elke vorm van communicatie kan in je voordeel verlopen. Je kunt feiten achterhalen en deze krachtig poneren. Gebruik je goede geheugen.

BOOGSCHUTTER

Zoek niet in het wilde weg als je een ander huis wilt hebben; vorm een beeld van je ideaal, zodat je het herkent als je ervoor staat. Praat er ook met naasten over zodat zij je beeld kunnen bijsturen, aanvullen of corrigeren.

STEENBOK

Je zult zin hebben in de nieuwe werkweek. Een ideale dag om een bijeenkomst te beleggen en anderen te motiveren. Je ideeën zullen goed worden ontvangen en het zal dus geen moeite kosten collega’s daarin mee te krijgen.

WATERMAN

Een dag voor fysieke arbeid als je fit en ondernemend bent. Zorg dat je zin hebt – dat maakt werken leuker. Klusjes zullen weinig tijd in beslag nemen. Financieel zul je scoren als tevreden klanten je bij hun relaties aanbevelen.

VISSEN

Heb vooral vertrouwen in jezelf. Een naaste kan een waardevol inzicht verschaffen in de drijfveren van een kennis. Zelf kun je te zeer betrokken zijn om de situatie helder te zien. Geef kinderen die zich atypisch gedragen meer aandacht.

