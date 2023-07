Praat mee: In bikini of blote bast naar de supermarkt, kan dat?

Volgens Jan Jaap van Weering, auteur van het boek Distinguished, ergeren veel mensen zich aan half ontblote toeristen op terrassen en winkels. Toch weten veel Nederlanders dit niet, doordat lokale inwoners die ergernis voor zichzelf houden. „Het punt is dat veel vakantiegangers zich helemaal niet bewust zijn van hun gedrag. We hebben niet door hoe bot we overkomen. Maar omdat toeristen betalende gasten zijn, wordt er vaak niets van gezegd, zei Jan Jaap van Weering eerder tegen De Telegraaf. „Vakantievierende Nederlanders en etiquette gaan niet goed samen. Dat komt vooral doordat we na een jaar werken eindelijk willen doen waar we zin in hebben en ons geen normen laten opleggen.”

Badkleding

Toch wordt dat niet overal gewaardeerd. In een aantal kustgemeenten in België, zoals Knokke en De Panne is het zelfs verboden om in zwemkledij door het centrum te lopen. Wie dat toch doet, riskeert een boete van 300 euro. En in het Italiaanse Sorrento mag je zelfs 500 euro aftikken als je met half ontbloot bovenlijf over straat gaat. Badkleding is alleen toegestaan op het strand of bij het zwembad.

"’Veel vakantiegangers zijn zich helemaal niet bewust van hun gedrag’"

