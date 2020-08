Het was voor heel veel mensen vaste prik: met een kop soep op schoot kijken naar Eigen Huis & Tuin op de zaterdagmiddag. Het komt weer terug, maar wel in een andere vorm. Presentatrice Evelyn Struik (51, gescheiden en moeder van Roef van 14 en Liva van 11) geeft de hoop in elk geval nog niet op.