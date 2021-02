Daghoroscoop 26 februari - Verwen jezelf, Ram!

VANDAAG JARIG

RAM

Verwen jezelf, zeker als je het gevoel hebt dat anderen je in de steek lieten. Doe wat je fijn vindt; ga naar een museum, neem een ontspannend bad, lees een boek en verspil geen tijd voor de tv. Je hebt het zelf in de hand om gelukkig te zijn.

STIER

Het is bijna onmogelijk om alles wat je wilt doen voor elkaar te boksen. Doe eens wat kalmer aan. Focus meer op kwaliteit dan op kwantiteit. Kies je woorden met zorg en mijd het roddelcircuit. Breng tijd door met positieve mensen.

TWEELINGEN

Je kunt vandaag de aansluiting missen met een groep of team; je zit niet op dezelfde golflengte. Trek het je niet aan; het gaat voorbij. Probeer het maar niet om in gesprek te blijven; men zal niet luisteren, sterker: je wordt genegeerd.

KREEFT

Dagelijkse bezigheden kunnen je vervelen. Hoewel je prettig ronddraait in je kringetje bent je toe aan iets anders. Als je niet meteen naar een tropisch eiland kunt vertrekken, kan een mooie film of spannend boek misschien helpen.

LEEUW

Een goede dag om door te dringen tot de kern van een ingewikkelde situatie of berekening. Laat je intuïtie je de weg wijzen en duik in een balans, boekhouding of belastingzaken. Geef geen financiële adviezen aan anderen.

MAAGD

Sluit de week gedisciplineerd en dus met een schoon bureau af. Breng de avond door met je geliefde of een vriend(in). Laat je van je beste kant zien en uit positieve gevoelens eens net zo spontaan als je boos uit de hoek kunt komen.

WEEGSCHAAL

Een onverwachte uitnodiging kan een aspect aan je leven en persoonlijkheid toevoegen. Als je wilt slagen zul je moeten samenwerken. Houd rekening met geheime afspraken en machtsspelletjes. Luister als iemand je in vertrouwen neemt.

SCHORPIOEN

Zoek de eenzaamheid als je moet studeren of met een nieuw project bezig bent. Een prima dag voor lees- en schrijfwerk. Telefoneer vanavond met vrienden en leg je erbij neer dat zij meer aan het woord zullen zijn dan jij.

BOOGSCHUTTER

Vooruitgang heeft tijd nodig, maar ooit zul je op deze periode terugkijken en weten dat je toen zaaide voor de toekomst. Stop vandaag met iets wat bewust of onbewust slecht voor je gezondheid is. Mijd alcohol en drugs.

STEENBOK

Het meest productief ben je als je alleen werkt. Het kan moeite kosten om mensen te traceren; probeer het niet, of heel vroeg. Onderbreek regelmatig als een opdracht vandaag af moet zijn. Kruip vanavond bij de warme haard.

WATERMAN

Ontspan nu de week ten einde loopt. Bemoei je niet met het geld van anderen; je intuïtie staat niet op scherp. Ruim je bureau op en help ook anderen met opruimen. Werk een lucratief idee uit, maar scheid fantasie van realiteit.

VISSEN

Artistiek werk zal gedijen dankzij jouw verbeeldingskracht. Als je daar niet van kunt leven, maak er dan een serieuze hobby van. Volg een cursus om je talent te ontwikkelen. Je kunt op complimenten rekenen als je je best doet.

