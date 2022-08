Buitenland

Russische moeder (25) moet haar 22 kinderen alleen opvoeden nu partner in de cel zit

Ze is net 25, en toch heeft de Russische Kristina Öztürk al 22 biologische kinderen. Samen met haar man had ze het plan om er via draagmoeders 105 op de wereld te zetten. Alleen zit die echtgenoot, een Turkse miljonair, nu in de cel. „Ik kan niet tegen de stilte.”