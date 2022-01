Ashley heeft MS en liet zich behandelen in Moskou: ’Ik worstel met mijn zelfbeeld’

„Ik stond vanochtend op de weegschaal en schrok me de rot. Ik ben echt nog nooit zo zwaar geweest. Ik was altijd een sportieve meid. Ik bewoog graag en vond dat een belangrijk onderdeel van mijn leven. Maar sinds ik ziek ben, gebeurde er weinig tot niets. Het kostte me al mijn energie en ik kon een periode niet goed zien, doordat mijn oog uitviel door de ms. En lopen was helemaal een drama buiten.

Ik werk als verpleegkundige in de acute zorg en wilde alles op alles zetten om te kunnen blijven werken. Je begrijpt wel dat ik na een werkdag niets anders meer kon. Ik bewoog de hele dag op mijn werk, maar na mijn werk kon ik vrijwel niets meer. Slechts een klein wandelingetje na het eten en dan stopten mijn benen ermee.

Spiegel

In Moskou kwam ik in vijf dagen tijd 7-10 kilo aan en door de chemo viel ik weer af. Ik moest eten voor mijn leven, want dat hield je bloedwaarden goed. En dat heb ik gedaan, doordat ik zo zwak was kon ik niet bewegen.

Ik kijk in de spiegel met de 10 kilo zwaarder, kale kop, striae all over my body en denk: ’Wat zie jij eruit!’ Ik worstel met mijn zelfbeeld. Ik vind het moeilijk en heb dit gedeelte zo ontzettend onderschat. Ik heb er nooit een moment bij stilgestaan dat je zo aankomt van medicijnen en niet bewegen. En nu kan je bewegen, welgeteld 22 minuten achter elkaar lopen, maar ik vind het moeilijk. Ook ik!

Littekens

En dan kan je zeggen je had geen keus, je bent herstellende, kijk naar waar je al bent, je hebt niet iets simpels achter de rug.

Waar waar waar, maar psychisch is het pittig.

Ik ga niet ontkennen dat ik thuis zwaarder en confronterender vind dan Moskou. Ik word steeds weer geconfronteerd met mijn nieuwe zelf. Een nieuw imuumsysteem, maar ben ook 10 kilo zwaarder.

Realiseer je dat je aankomt, bereid je voor op het natraject. De dagen alleen thuis, in dat bed of bank. De confrontatie in de spiegel elke dag. Elk litteken dat laat zien dat je hebt gevochten.

Ik ga ermee aan de slag.”