’Ik ben verliefd op de pakketbezorger...’

Lieve Sabine, mijn probleem is zowel fijn als vervelend. Ik ben namelijk hoteldebotel verliefd geraakt op de man die bij ons in de buurt de pakjes aflevert. Ik woon in een Zuid-Hollands dorp onder de rook van Rotterdam. Postcodegebied 3124, om precies te zijn. En sinds maart moet ook ik thuiswerken van mijn baas. Dat vind ik niet altijd even leuk want ik mis mijn collega’s enorm.

Maar goed, we wennen er wel aan en ik heb inmiddels mijn draai wel weer gevonden. Sinds ik dus zoveel thuis ben en, zeker in het voorjaar, zo weinig mogelijk naar buiten ging, bestelde ik alles online. Mijn boodschappen worden thuis afgeleverd, maar ook mijn nieuwe zomer- en wintergarderobe koos ik online uit. Bij ons in de buurt worden de meeste pakketjes afgeleverd door dezelfde mensen. En een van die bezorgers is R. Hij heeft gitzwart haar, prachtige donkere ogen en een heerlijk lichaam.

Ik zag hem in mei voor het eerst. Toevallig had ik die week drie dingen besteld en toen hij de derde keer aan mijn deur stond, maakten we zowaar een praatje. Vanaf dat moment ben ik eigenlijk een beetje verliefd op hem. Ik wist na die keer niet hoe snel ik weer iets moest bestellen en was blij toen hij de week daarop weer aan mijn deur stond. Inmiddels heeft hij zelfs al drie keer een kop koffie aan mijn deur gedronken en belt hij zelfs spontaan aan zonder dat hij iets hoeft af te leveren.

Maar ik durf de volgende stap niet te zetten. Het liefste zou ik hem namelijk na zijn werk uitnodigen. Maar door dat rottige coronagedoe vind ik dat ook weer moeilijk en ben ik bang om afgewezen te worden. Ik denk wel dat hij mij ook leuk vindt, want anders belt hij toch ook niet zomaar aan? Toch? Wat moet ik nou doen?

Sabine: „Wat heerlijk voor je dat je een beetje verliefd bent! Hij heeft natuurlijk al jouw adres, maar heb je eigenlijk al telefoonnummers uitgewisseld? Dat is toch vaak het opstapje naar een nieuwe vorm van contact. Als je hem jouw nummer geeft en daarbij zegt dat je het leuk zou vinden om een keer iets anders te doen dan ’een koffie aan de deur’, dan merk je meteen of hij dat ook ziet zitten. Want ik kan me zo voorstellen dat je niet tot in lengte van dagen pakketjes kan blíjven bestellen.”

„Nou ken ik trouwens wel een verhaal van een vriendin die ook een oogje op de man van de postkamer had en een ludieke actie verzon: zij stuurde een pakketje aan zichzelf met op de doos een lieve boodschap aan die betreffende bezorger. Dat pakte heel goed uit (om er maar een flauwe woordgrap tegenaan te gooien). Dus lieve, verliefde thuiswerker; trek je stoute schoenen aan en laat die knappe bezorger weten dat je hem echt leuk vindt! Wij horen hier bij VROUW graag of het uiteindelijk nog iets geworden is. Succes!”

