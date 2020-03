’Moet ik dan maar mijn relatie beëindigen?’

Lieve Sabine, ik heb al bijna zeven jaar een leuke vriend. We hadden een LAT-relatie en ik zag hem een tot twee keer per week. Voor mij was dat ideaal. Ik werd altijd super blij wanneer ik hem zag, maar ik had ook nog alle tijd voor mezelf en vrienden. Ik ben altijd al heel individualistisch geweest. Het ging zo goed tussen ons dat we besloten om te gaan samenwonen. Maar ik heb nu al spijt. Ik heb namelijk echt tijd nodig om in mijn eentje op te laden aan het einde van een werkdag en dat kan nu niet meer. Intrekken bij mijn vriend was de druppel voor mijn burn-out. De hele dag loop ik geïrriteerd rond. Ik slaap slecht, voel me constant bekeken en thuis voelt niet meer als een veilige haven. Moet ik mijn spullen pakken en vertrekken? Is misschien een relatie überhaupt niets voor mij?

Sabine: „Je hebt al zeven jaar verkering dus waarom je denkt dat een relatie niets voor je is, begrijp ik niet. Jullie hebben het toch heerlijk samen? Maar je zegt het eigenlijk zelf al; de grote verandering die samenwonen met zich meebracht, was voor jou ‘de druppel om burn-out verschijnselen te krijgen’. Dus ligt het waarschijnlijk niet aan je relatie en/of het samenwonen maar aan een combinatie van meerdere factoren. Een burn-out krijg je niet zomaar. Maar als je echt denkt dat het door het samenwonen komt dan is het misschien een idee om jouw grenzen eens onder de loep te nemen.”

„Je hebt tijd nodig om je op te laden na een lange (werk)dag. Zou je misschien een activiteit kunnen verzinnen om je gedachten te verzetten na een dag werken? Bijvoorbeeld een uurtje sporten, lekker badderen of domweg een uurtje alleen op de bank hangen met je favoriete serie? Geef bij je vriend aan, dat je die tijd echt nodig hebt. En zo kun je met je vriend heel veel afspraken maken. Jullie moeten toch samen de woning en tijd verdelen. En als jij iets (meer) tijd en ruimte voor jezelf nodig hebt, dan kun je dat toch gewoon bespreken?”

„Als jullie in een studiootje samenwonen, is het wellicht moeilijk om je echt even terug te trekken. Maar dan zou je ook een ’oplaadplek’ buitenshuis kunnen zoeken. Kortom, voordat je de relatie verbreekt, is er echt nog wel een aantal mogelijkheden om je beter te voelen. En als je echt een burn-out vermoedt, zou ik zeker even langs een dokter of therapeut gaan. Je kunt namelijk geholpen worden met het veranderen van de dingen die jou teveel stress en spanning geven. Succes en sterkte!”

