Moeder zieke Jayme (1): We hebben toch nog 50.000 euro nodig

De 1,9 miljoen euro die in eerste instantie genoeg leek te zijn om baby Jayme (1) - die lijdt aan de zeldzame spierziekte SMA - te behandelen, blijkt toch niet genoeg. Er is in totaal bijna 2,2 miljoen euro nodig voor het medicijn zelf, de invoerrechten, behandeling, nazorg en medische vlucht. Omdat de teller van Team Jayme door donaties inmiddels al op meer dan 2,1 miljoen staat, is er nog 50.000 euro nodig.