Piep zei de muis... 8 tips om ratten en muizen buiten te houden

1. Gaten dichten

Check alle spleten en kieren in het huis, want zo kunnen de ratten en muizen binnenkomen. Dicht de gaten waar nodig. Denk eraan; een gaatje van een half centimeter breed is al groot genoeg voor de dieren om binnen te komen. Let ook op deuren die aan de onderkant niet goed aansluiten.

2. Voedsel

Laat geen voedsel rondslingeren, dit is aantrekkelijk voor de dieren! Berg voedsel goed op in metalen of (hard) plastic bussen en dozen. Stofzuig daarnaast regelmatig om de vloer schoon te houden. Let ook op honden- en kattenvoer en houd daarnaast je kelder, garage of schuur schoon.

3. Katten

Heb je katten? Let op! Katten kunnen de overlast tegengaan, maar zijn geen garantie dat ratten en muizen altijd wegblijven.

4. Andere dieren

Besef dat je ratten en muizen aantrekt als je bijvoorbeeld tuinvogels en eenden voert!

5. Muizenvallen

Je hebt de keuze uit knijp- en klapvallen en kooi- en kantelvallen. Knijp- en klapvallen doden de dieren direct. Een kooi- en kantelval is een diervriendelijkere optie; deze vallen vangen de rat of muis levend, waardoor je deze weer vrij kunt laten. Goed lokaas om ratten en muizen te vangen zijn pindakaas, havermout, chocolade en kaas.

6. Huismiddeltjes

Je kunt ratten en muizen afschrikken met een aantal planten en kruiden, zoals pepermunt, kamille, lavendel, kruidnagel en chilipeper. Ook kun je ze verdrijven met peper. Bestrooi de plaatsen waar de dieren naar binnenkomen met peper. NB: gebruik geen middeltjes zoals chloor, schoonmaakazijn of zout. Deze middelen kunnen bij verkeerd gebruik de natuur beschadigen.

7. Buren

Maak afspraken met buren om muizen en ratten te bestrijden. Je kan nog zoveel voorzorgsmaatregelen treffen, maar je loopt alsnog kans op ongewenst bezoek van ratten en muizen, als jouw buren dit niet doen.

8. Professionele hulp

Ben je echt ten einde raad? En heb je te maken met een heuse plaag? Schakel dan professionele hulp in! Kies dan wel voor een erkende professionele plaagbestrijder.

Dit artikel werd mede mogelijk gemaakt door Milieu Centraal.