Saskia is lichaamsbeeldpsycholoog: ’Ik was een typische emotie-eter’

Wat is jouw levenswijze en hoe houd je het vol?

„Van nature ben ik heel introvert. Dat was best lastig toen ik nog als communicatietrainer in het bedrijfsleven werkte. Ik raakte hierdoor namelijk snel overprikkeld, waardoor ik afleiding in eten zocht. Ik was eigenlijk een typische emotie-eter, zoals dat tegenwoordig genoemd wordt.

Het voelde na een tijdje alsof ik verslaafd was aan suiker. Ik begon me zorgen te maken wat dit met mijn gezondheid deed en besloot daarom om per direct zo min mogelijk suiker te eten. Dit ging me goed af als iedereen meekeek, maar als ik alleen was en niemands ogen op mij gericht waren, at ik helemaal niet zo gezond. Hierdoor ging ik regelmatig met een enorm schuldgevoel naar bed.

Er ontstond dus een soort cognitieve dissonantie: mijn gedrag stond lijnrecht tegenover mijn overtuigingen. Nadat ik hierover iets op sociale media postte, bleken veel mensen zich in mijn verhaal te herkennen. Zij hadden ook last van eetbuien en stiekem snoepen! Door die herkenning ben ik me meer in de psychologie van eten gaan verdiepen en heb ik me laten bijscholen tot lichaamsbeeldpsycholoog.

Zodoende maakte ik kennis met intuïtief eten. Dat houdt in dat je op een natuurlijke manier naar eten kijkt: je eet wanneer je lichaam aangeeft dat het honger heeft of wanneer je daar emotioneel aan toe bent. Eten wordt dan heel functioneel. Door de dieetmentaliteit los te laten en mezelf geen dingen meer op te leggen, verdween ook het gevoel dat ik verslaafd was aan suiker. Sindsdien ben ik gelukkig niet meer zo obsessief; mijn relatie met voeding is veel relaxter. Ik voel me nu niet meer schuldig om wat of hoeveel ik eet.

Ik ben nu vooral bezig met leven en leuke dingen doen, zoals de hond uitlaten en lekker naar een vakantie uitkijken. Mijn man is in het verleden heel ziek geweest. Als je dat meemaakt, realiseer je je dat het leven best kort is. Ik probeer daarom heel erg in het moment te leven, echt aanwezig te zijn en aandacht te geven en niet op te gaan in mijn gedachten of telefoon. Mindfulness is voor mij dus heel belangrijk.”

Hoe ziet jouw eetpatroon eruit?

„Heel saai, eigenlijk. Er zijn een aantal maaltijden die goed voor mij en mijn gezin werken, dus die staan regelmatig op het menu. Zo eten we graag boerenkool of een lekkere pasta. En in het weekend maken we vaak bananenpannenkoekjes met havermout. Dat is wel grappig, want dat recept komt nog uit mijn supergezonde periode. Nu kies ik er gewoon voor, omdat ik het lekker vind.

Er zijn geen regels in mijn eetpatroon. Groenten en fruit zijn belangrijk, maar het hoeft wat mij betreft niet in elke maaltijd verwerkt te zijn. Soms hoort ergens gewoon een lekker sausje bij. En ik eet ook weleens een toetje als ik daar zin in heb.”

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

„Ik heb geen idee hoeveel ik weeg. Als lichaamsbeeldpsycholoog leer ik mensen om het getal op de weegschaal los te laten. Onze gezondheid wordt vooral bepaald door ons gedrag en niet door uiterlijkheden. Als je na het oplopen van een trap bijvoorbeeld buiten adem bent, is dat een signaal van je lichaam dat je dingen anders zou kunnen doen.”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Roken heb ik nooit gedaan, dus daar kan ik weinig over zeggen. Wel drink ik met liefde een glas wijn. Maar omdat ik heel erg gefocust ben op hoe mijn lichaam reageert, drink ik nooit erg veel. Na een paar glazen geeft mijn lichaam vanzelf aan d het genoeg is geweest. Het voelt dan fysiek niet zo lekker meer. Dus ik leg mezelf ook op dit gebied geen regels op, maar maak keuzes waar mijn lichaam zich goed bij voelt.”

Gebruik je medicijnen of voedingssupplementen?

„Medicijnen heb ik gelukkig niet nodig. Wel slik ik multivitaminepillen. Dat is eigenlijk een ingeslopen gewoonte. Ik voel me er goed bij, maar weet niet of het echt verschil maakt. ’Baat het niet, dan schaadt het niet’, denk ik dan maar.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Ik laat me hierin leiden door mijn menstruatiecyclus en waar ik op dat moment zin in heb. Er zit dus weinig regelmaat in. Soms heb ik echt zin om te bewegen. Dan doe ik bijvoorbeeld een intensieve workout of ga ik hardlopen. Op een ander moment heb ik er minder zin in en dan houd ik het bij yoga of een wandeling met de hond.

Sporten is voor mij dus geen moeten, maar ik merk wel dat ik me er goed door voel, zowel fysiek als mentaal. Zeker als ik in een drukke periode zit. Ik kies er wel heel bewust voor om niet meer naar de sportschool te gaan, want ik vind dat het daar te veel om het uiterlijk draait. Dat is voor mij geen prettige omgeving.”

Zie je nog verbeterpunten?

„Als je heel kritisch naar mijn leven kijkt, zijn er vast veel verbeterpunten. Maar op dit moment vind ik het veel belangrijker dat ik een ontspannen relatie met eten en mijn gezondheid heb. Ik ga liever voor genoeg, dan voor perfect.”

Wat is je grootste valkuil?

„Soms laat ik me te veel drijven door mijn werk. Ik ben ondernemer en daardoor wil ik continu presteren. Ik kan mezelf dan een beetje vergeten en te weinig rust nemen.”

Merk je dat je anderen inspireert?

„Ja, dat is mijn werk. Ik begeleid elke dag mensen in hun relatie met eten en werk met hen aan hun lichaamsbeeld. Dat zijn mensen van alle leeftijden en voornamelijk vrouwen.

Buiten mijn werk ben ik niet aan het prediken. Ik denk dat ik voornamelijk de mensen inspireer die zelf naar me toekomen en daar dus bewust voor kiezen. Als iemand onrust ervaart over zijn of haar leefstijl staan ze er veel eerder voor open om hier met mij over te praten.”

Wat is jouw gouden tip voor een gezond leven?

„Laat je perfectionisme los. Dat begint bij goed opletten of je jezelf niet te veel regels oplegt. Wees niet te streng voor jezelf en merk het op als je je ergens niet goed bij voelt.”

