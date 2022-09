1,5 jaar na een maagballon: ’Zo en nu flink schranzen’

Maagballon

Ruim anderhalf jaar geleden besloot ik om af te vallen met een maagballon, omdat ik behoorlijk wat gewicht kwijt wilde. Niet dat het een pakketje was met een strik er omheen: ik moest er wel voor naar het ziekenhuis om de ballon door te slikken, waarna een chirurg met een röntgenapparaat keek of het rubberen dingetje wel goed op zijn plaats viel. En dat deed het.

Met drie maanden zou ik de ballon vanzelf uitpoepen. De eerste dagen waren niet fijn. Ik was misselijk. Echt kotsmisselijk. Mijn maag vond dat dat ding eruit moest. Dat was duidelijk. Maar ja: het zat er en het bleef er. En dat deed het, samen met 14 kilo. In drie maanden viel ik af: van 95 kilo naar 81 kilo. Wat een weldaad!

Voordelen

Ik kon mijn oude kleding weer aan. Ik kon mijn veters weer strikken. Van mijn knieën had ik geen last meer. Makkelijk was het niet gegaan want ik hou van eten, vooral van snoep. Chocolade, taart, drop. Maar ik had het laten staan. Ondanks het duiveltje in mijn hoofd dat soms zei: ’Kom op. Eentje kan toch geen kwaad?’ Maar dat kan dus wel. Eentje worden er bij mij altijd twee. Of drie. Of vier.

Voordat ik – door ziekte - echt dik werd, woog ik mijn hele volwassen leven lang zo’n 72, 73 kilo. Dat wilde ik weer. Al mijn oude kleren weer aankunnen. Nooit meer op mijn bed liggen om de rits van mijn broek dicht te kunnen krijgen. Maar van diëtiste Nicole, die me goed in de gaten hield tijdens de afvalmaanden kreeg ik de raad eerst een jaar na de maagballon op hetzelfde gewicht te blijven. ’Het lijf wil terug naar het oude,’ waarschuwde ze me. ’Terug naar die 94 kilo. Daar zal het in het begin alles aan doen. Het wil die kilo’s terug! Blijf dus die kleine porties volhouden. En elke dag wegen!’

Meer afvallen

Na een jaar goed opletten en weinig tot bijna geen alcohol woog ik nog steeds 81 kilo. Nu was het tijd om verder te gaan, besloot ik afgelopen voorjaar. Maar niet te snel. Langzaam aan. Rustig aan iets kleinere porties eten, niet twee wijn in de avond maar eentje. Of geen. De toetjes laten staan. Een stappenteller op mijn telefoon installeren. Calorieën tellen. Twee keer per week sporten. Geen liften maar trappen lopen. En ja. Langzaam maar zeker, eerst een pondje, zette het gewichtsverlies weer in.

Vandaag gaf de weegschaal eindelijk 75 kilo aan. ’Zo en nu vanavond eens flink schranzen,’ zei het duiveltje in mijn hoofd. Nee, zei mijn verstandige ik, dus niet! Nu een Big Mac nemen is geen beloning, maar juist meer een straf voor mezelf. Mijn goal voor het eerste half jaar heb ik binnen en er was nog een klein pad te gaan. Want uiteindelijk wil ik weer 72 kilo wegen. Het voelt zó fijn! Mijn te grote kleren heb ik op advies van Nicole, weggegooid. Ik durf weer te rennen zonder bang te zijn dat mijn gewicht te hoog is voor mijn gewrichten. Mijn spiegelbeeld lacht me toe. Heerlijk. En voor iedereen die zich te dik voelt en nog moet beginnen: doe het! Doe het nu! Er is niets zo lekker als goed in je vel zitten en dat zit je, met een slank en daardoor veel gezonder lichaam.

