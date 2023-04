Daghoroscoop 18 april - Sterrenbeeld Leeuw: Echte liefde overwint alles!

VANDAAG JARIG

Misschien onder invloed van de gebeurtenissen in de wereld om jou heen of een nieuwe relatie, kun je meer aandacht gaan besteden aan religie. Voor vrijgezellen nemen de kansen op romances toe, misschien via vrienden die voor Cupido spelen, misschien via een serieuze datingsite.

STERRENBEELD RAM

Jongeren worden obstinaat als jij ze als kleine kinderen behandelt. Probeer liever te luisteren dan halsstarrig de lakens uit te delen. Te veel haast op zakelijk gebied leidt tot complicaties. Probeer meer buitenshuis te werken (in de tuin).

STERRENBEELD STIER

Dring aan op een besluit als een financiële overeenkomst te lang wordt opgehouden. Stel je echter niet agressief op; straal zelfvertrouwen uit. Laat jouw licht schijnen over elk detail als gezamenlijke financiën ter discussie komen.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Controleer afspraken, vooral als je op reis gaat. Het kan verstandig zijn om een besluit op te schorten; om de een of andere reden is jouw hoofd niet geheel helder. Reageer snel op een veranderde situatie en etaleer jouw talenten.

STERRENBEELD KREEFT

Een beminde kan moeilijk doen en de sfeer verzieken. Dring niet te snel aan op een gesprek om de lucht te zuiveren. Luisteren naar een goed bedoeld advies wil niet zeggen dat jij het ook moet opvolgen. Je krijgt nieuwe kansen.

STERRENBEELD LEEUW

Houd je aan een afgesproken budget als je een speciale gebeurtenis voorbereidt. Twijfel aan een relatie is een aanslag op jouw enthousiasme en energie; kom liever in actie dan erover te filosoferen. Echte liefde overwint alles.

STERRENBEELD MAAGD

De kans bestaat dat je persoonlijke plannen op een laag pitje moet zetten, maar dat is tijdelijk. Sta klaar om anderen te helpen, maar raak niet te intens betrokken. Geef liever geen mening als je niet over feiten beschikt.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Bereken van tevoren of jij je een aanschaf kunt permitteren, je kunt bijkomende kosten over het hoofd zien. Een belangengroep kan in jouw kwaliteiten geïnteresseerd zijn; hap niet te snel toe. Hecht geen waarde aan sterke verhalen.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Dankzij een combinatie van geluk en vrienden met invloed kun je een forse stap vooruit doen. Bereid je goed voor, zodat je elke kans kunt benutten. Smoor lelijke roddels in de kiem, of ze nu jezelf of een vreemde betreffen.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Een beheerste houding is de beste, anders raak je uitgeput door incidenten. Controleer time tables als je op reis gaat. Een romance krijgt met ups en downs te maken; vrijgezellen kunnen op een vreemde plaats de ware ontmoeten.

STERRENBEELD STEENBOK

Jij kan ontdekken dat er een legale weg is door een hindernis die jij ondoordringbaar achtte. Til er niet te zwaar aan als een partner of collega jou in de steek laat. Jouw verwachtingen van iemand kunnen door de tijd achterhaald zijn.

STERRENBEELD WATERMAN

Zet wat puntjes op de i, maar overdrijf jouw perfectionisme niet. Ontspan, dan wordt het leven voor jezelf en anderen in jouw omgeving draaglijker. Verjaag opkomende hoofdpijn liever met een frisse neus dan met een pilletje.

STERRENBEELD VISSEN

Binnen een relatie kunnen onopgeloste problemen opnieuw opspelen. Maak geen ruzie aan het ontbijt, dat verknoeit jouw humeur en jouw dag. Probeer op de werkvloer anderen te bezielen, maar doseer het verstandig en weloverwogen.

