The Bachelor maakt de fout van zijn leven: ’Je ziet de spijt in zijn ogen’

De nieuwe aflevering van The Bachelor start met een potje paintballen. Ik heb nog nooit zo veel vrouwen bij elkaar hier enthousiast over zien worden, maar voor Thomas wordt uiteraard alles uit de kast getrokken. Zelfs een lelijke helm en joggingbroek. Onze felbegeerde vrijgezel doet zelf trouwens niet mee. Hij gaat ondertussen de tafel dekken, want er staat voor het winnende team een verrassing op het menu.

Spijt

Thomas heeft over alle kandidaten zeven rozen verdeeld en de meiden met een roos weten meteen dat ze veilig zijn de volgende rozenceremonie. Met andere woorden: hij heeft zijn voorkeur al duidelijk gemaakt en de rest van de meiden kunnen net zo goed hun spullen pakken. Bij het winnende team liggen de rozen nog op de borden, waardoor zij weten naar wie de voorkeur uitgaat. Maar het verliezende team komt er uiteindelijk nooit achter, want bij hen zijn de rozen al van hun bord gekaapt.

Merel, Inge en Anna Noëlla zijn safe. Mijn ogen waren trouwens meteen gericht op ’Miss-kunnen we het even over mij hebben’, maar geen roos voor Romy. Nu denkt ze dus meteen dat ze zichzelf extra moet bewijzen. Nou meid, doe dat vooral niet. Want dat heb je al te veel gedaan en dat is waarschijnlijk precies waar het is misgegaan. En dan maakt Thomas ineens de fout van zijn leven. Hij stelt haar de vraag ’waarom ze doet wat ze doet’, je ziet meteen de spijt in zijn ogen. Maar helaas, te laat. Romy grijpt haar kans en begint aan een nieuwe monoloog. Ik heb werkelijk geen idee hoelang dit verhaal duurde - iets met een boek en een ’purpose’ -, maar inmiddels is het buiten pikdonker.

Toetje

In het verliezende team of niet: de knappe Isabella is uiteindelijk de grote winnaar. Zij gaat met Thomas mee voor het toetje. En wat voor dessert! De welbekende scène uit Grease is er niets bij! Romantisch op de motorkap naar de sterren kijken. Met een grote YouTube-ster. Lekker Thomas. Je weet precies hoe je de vrouwen moet inpakken. Hoewel hij haar Isabelle noemt – ze heet Isabella! – en zij geen idee heeft hoe oud de man eigenlijk is voor wie ze naar Mexico is gevlogen, spatten de vonken ervan af. Je zou bijna vergeten dat er op een paar meter afstand dertien andere vrouwen elke beweging analyseren. „Zijn ze nou aan het zoenen of niet?!” Het wordt uiteindelijk een kusje op de wang, maar het smaakt voor Thomas letterlijk naar meer.

De volgende dag mogen Ascha en Lysette zich tijdens het flyboarden weer in het zweet werken. Yael moet zich helaas afmelden, omdat ze zich niet lekker voelt. (Hoe knap kun je trouwens zijn, terwijl je ’uitziekt’ in de villa.) Terwijl de een op het water aan het stuntelen is, heeft de ander Thomas even voor zichzelf. Als Thomas vervolgens op zijn beurt zich op het water gaat uitsloven, kunnen de twee meiden vanaf hun handdoekje nergens anders meer naar kijken.

Tongzoenpartij

Aan het eind van de dag mogen de hakken en jurkjes toch weer uit de kast. Cocktailparty nummer 3. Ook Thomas voelt de ongemakkelijkheid alweer hangen en heeft de productie er waarschijnlijk van overtuigt om er een pubquiz van te maken. Ook hierbij komen de rozen weer uit de hoge hoed. Dit keer zijn ze zelfs geel. Hij blijft maar met rozen strooien. In heel Mexico is ondertussen geen roos meer te krijgen. Ik ben trouwens nog steeds benieuwd hoeveel calorieën je nou verbrandt tijdens een tongzoenpartij van tien minuten?! Dus Thomas mocht je dit lezen; dit antwoord heeft de montage helaas niet gehaald.

Terwijl Thomas zijn aandacht weer schenkt aan het winnende groepje, zit de rest weer op hoge hakken in mineur. Totdat hij zich bij de rest voegt en – ja hoor – de onzekerheid slaat weer toe. Karen schiet zelfs in de stress omdat ze denkt dat er iets tussen haar tanden zit en vervolgens niet weet hoe ze ’Aperol Spritz’ moet uitspreken. Het idee erachter vind ik trouwens wel heel schattig; het is het favoriete drankje van haar jarige moeder.

Bekijk ook: Bizarre plottwist ná finale Prince Charming

Gestreepte zwembroek

Even later bewijst Karen dat het ongemakkelijk op hem afstappen wel degelijk helpt. Haar gesprek op de cocktailparty heeft Thomas positief verrast, dus ook voor Karen weer een roos op de rozenceremonie dezelfde avond. Er wordt uiteindelijk weer maar één iemand naar huis gestuurd, wat het tempo voor ons als kijker wel erg langzaam maakt. De ongelukkige in dit geval is Lysette, terwijl Thomas met nog maar één roos in zijn hand een praatje houdt over ’vol energie’. Huh, dat was toch juist waar je Lysette eerder die dag mee hebt gecomplimenteerd?! Maar nu is hij ineens lovend over Frederique. Die zag ik niet aankomen. Lysette houdt in ieder geval de eer aan zichzelf en vertrekt met opgeheven hoofd.

Volgende week is de ordinaire vleeskeuring: oftewel een dagje strand met The Bachelor in gestreepte zwembroek en alle vrouwen rennend in bikini. Ik snap wel waarom Thomas dan ineens weer iedereen op date meeneemt en de rozen eens voor één keer achterwege laat…