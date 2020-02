Marina (52) belandde in financiële chaos na het overlijden van haar vriend

Ⓒ Serge Ligtenberg

Als de vriend van Marina Milenkovic (52) onverwachts overlijdt, is er geen tijd om te rouwen. Omdat vóór zijn dood niets is vastgelegd over zijn nalatenschap, blijft Marina achter in een financiële chaos. Ze zit met een onverkoopbaar huis, kan de rekeningen nog maar nauwelijks betalen en wordt voogd van zijn twee kinderen, die eerder al hun moeder verloren. „Mijn oerinstinct nam het over.”