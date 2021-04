’Hij heeft mijn striptease gefilmd, hoe kon ik zo stom zijn?’

Premium VROUW magazine

Sam Ghilane (29) uit ’Oogappels’: Daarom werd ik jong moeder

In tv-serie ’Oogappels’ speelt ze de wederhelft van Jeroen Spitzenberger, met een puberzoon en twee stiefkinderen. Maar wie is de vrouw achter lerares Dina? Daar twijfelt Sam Ghilane (29), die opgroeide tussen twee culturen, zelf ook nog over.