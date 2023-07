’Mensen die met elkaar roddelen, vertrouwen elkaar meer’

Ik kom er vanaf nu gewoon eerlijk voor uit: ik hou van roddelen. Hoppa! Het liefst schreeuw ik dit van de daken in plaats van het stiekem te smoezen in iemands oor. Heerlijk vind ik het. Even bellen met een vriendin en het over alles en iedereen hebben, behalve over onszelf. Of samen op een terras met een wijntje erbij de laatste roddels doornemen. Ik geniet ervan. Het geeft me een ontspannen gevoel en ik weet zeker dat ik niet de enige ben. Ook mijn moeder (71) roddelt erop los. De ene keer over de vermeende affaire van de buurvrouw en dan weer over ’het feit’ dat de buren van een paar deuren verderop hun labrador te weinig uitlaten.

Ik heb lange tijd gedacht dat roddelen in je aard moet zitten. Ik werk niet voor niets in de journalistiek, daar ben ik ook de hele dag bezig met verhalen over anderen. Maar mijn beste vriendin Nienke (33) is stewardess en die kan er ook wat van, kan ik je vertellen. Niet dat ik nu over háár wil roddelen, maar deze meid is nog niet geland aan de andere kant van de wereld, of ze weet al welke BN’er er is vreemdgegaan. Nu moet je trouwens niet denken dat ik er goed op ga als het met iemand anders slecht gaat. Ik kan er namelijk al van wakker liggen als een personage uit mijn favoriete Netflix-serie bedrogen wordt. Ik praat er alleen graag over.

Leerzaam

Moet ik me hier schuldig over voelen of is roddelen niet per definitie slecht? Ik vraag het aan socioloog Rinus Feddes, gepromoveerd op onderzoek naar roddelen en auteur van het boek Onderbuikgevoel en roddelen. Volgens Rinus is een roddel niet altijd negatief, maar gaat het over iets waar we een sterke mening over hebben. „Laten we eerst het woord roddelen eens definiëren, want ook daar verschillen de meningen over. Roddelen is praten over iemand die er niet bij is. Er zijn altijd minstens drie personen bij betrokken, twee praten over een derde.” Deze uitleg stelt me méér gerust over mijn karakter en karmapunten, dan de betekenis in de Van Dale. Daar staat namelijk: rod·de·len (roddelde, heeft geroddeld) - opzettelijk slechte dingen van iem. vertellen; kwaadspreken, lasteren.

Hoewel Rinus net als ik groot voorstander is van even lekker een potje roddelen, blijkt uit zijn onderzoek dat er inderdaad ook slechte aspecten aan zitten. „Er zijn drie zaken die roddelen in een negatief daglicht stellen: het creëert een zondebok, het sluit mensen onnodig buiten en de reputatie van mensen kan onnodig worden beschadigd.” Maar waarom roddelen we dan zo graag? Volgens de onderzoeker komt dat omdat we graag willen leren van de fouten van anderen, om beter te kunnen samenwerken én om in vertrouwen met iemand over onze gevoelens en ervaringen met anderen te praten. Dat geeft ons gewoon een prettig gevoel. En nu komt het mooie: dat is nog eens goed voor de gezondheid ook! Rinus: „Zodra je met iemand roddelt, voel je je met deze persoon verbonden. Het schept een band. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen die met elkaar roddelen, elkaar meer vertrouwen. Daarnaast kan het een emotionele ontlading zijn. Je kunt dingen in vertrouwen tegen je vrienden of collega’s zeggen, die je beter niet kunt zeggen tegen bijvoorbeeld je baas.”

Roddelen kan heel nuttig zijn, zegt ook antropologe Danielle Braun in de podcast Ongefilterd met Kitty en Elif:

Handelswaar

Je hart luchten, je emoties de vrije loop laten en tegelijkertijd de band met je collega versterken, dat dat positief kan werken is me duidelijk. Maar roddelen over BN’ers, zoals mijn bestie Nienke en ik dagelijks doen nadat we al scrollend op onze Instagram-feed op zoek zijn gegaan naar juice, kan ik in alle eerlijkheid nog niet rijmen met positiviteit. Toch domineren de juicechannels ondertussen het medialandschap en worden ze de nieuwe roddeljournalistiek genoemd. Bijna heel – onbekend – Nederland lijkt ervan te smullen. Wat maakt ze zo aantrekkelijk? „We zoeken allemaal voorbeelden om succesvol te zijn, daar vergelijk je je vervolgens graag mee”, verklaart Rinus Feddes. „Hoe kleedt iemand zich? Hoe gedraagt iemand zich? Met wie heeft hij of zij een relatie? Daar spiegel je je aan af en dat gaat al snel gepaard met roddelen, omdat deze persoon er niet bij is.”

De socioloog maakt een onderscheid tussen interpersoonlijke roddels en social media-roddels. „Bij een interpersoonlijke roddel is het verhaal belangrijker dan de persoon en kun je het verhaal gemakkelijk corrigeren. Als ik een roddel vertel over een vriend, kan ik namelijk gecorrigeerd worden door een andere vriend. Je bent hierbij bereid om ook de positieve kanten van iemand te horen en te benoemen. Dat is bij een social media-roddel vaak afwezig. Hierbij is de roddel handelswaar geworden, het is vaak zelfs geld waard. Hoe groter een verhaal van een dergelijke juicechannel, hoe meer aandacht het trekt en hoe meer clicks het oplevert. De verantwoordelijkheid voor de effecten die het heeft voor de betrokkenen is dan totaal afwezig.”

Online slangenkuil

Roddelkoning Farja Farvadin, ook bekend als FawryNotSawry, met 166.000 volgers op Instagram, noemt zichzelf inmiddels showbizz-expert. Hij begon twee jaar geleden met het online delen van roddels, maar kreeg er steeds meer moeite mee om iemand aan de digitale schandpaal te nagelen. Farja: „Ik vind het leuk om te delen wie met wie gaat, zeg maar de leuke roddels. Maar tegenwoordig is het online echt een slangenkuil. Mensen halen elkaar naar beneden en nemen alles aan voor waarheid. Ook kon ik de negativiteit en de druk niet meer aan. Ik werd er geen leuk persoon door. Ineens kreeg ik zelfs verhalen toegestuurd over verkrachtingszaken, dat ligt veel te gevoelig en is geen onschuldige roddel meer. Dit soort zaken moeten we laten bij de politie. Ook wil ik geen ruzie met André Hazes of wie dan ook. Het liefst wil ik dat iedereen mij aardig vindt.” Maar ook offline, in zijn vrije tijd, roddelt Farja graag ’onschuldig’ met zijn vrienden. „Ik vind het heerlijk. Het blijft fijn om over een ander te praten. Het is in mijn ogen iets menselijks en absoluut niets nieuws. We zijn nu eenmaal nieuwsgierig van aard. Als ik met vrienden praat hebben we het vaak ook niet eens door, het gaat gewoon heel gemakkelijk. Zolang je maar eerlijk tegen iedereen bent. Ik zou nooit iemand zwart maken achter zijn of haar rug en dan in zijn of haar gezicht iets heel anders verkondigen. Maar het kan natuurlijk ook leuk nieuws zijn, hè! Je kunt het ook over iemand hebben op een positieve manier.”

Vrouwenhobby?

Mijn eigen vriend betrap ik ook weleens op het lezen van de beruchte roddel en achterklap, maar als ik met een nieuwtje thuiskom gaan zijn oren niet heel hard klapperen. Terwijl ik bij de minste of geringste kans op gossip alles uit mijn handen laat vallen voor een kruisverhoor over alle smeuïge details. Je bent journalist of niet, is steevast mijn excuus als ik voor sensatiezoeker word uitgemaakt. Of komt het dan toch omdat ik een vrouw ben en hij niet? Uit het onderzoek van Rinus Feddes blijkt dat vrouwen inderdaad meer roddelen dan mannen, maar dat komt omdat vrouwen eerder geneigd zijn om iets wat ze over iemand anders vertellen, te ervaren als een roddel. Rinus: „Er is sowieso een groot verschil in taal tussen mannen en vrouwen. Vrouwen praten doorgaans gedetailleerder en zullen dus eerder afwijkingen bij een ander zien dan dat mannen dat onderling bespreken.”

Babbelen achter elkaars rug om is dus zo gek nog niet, zolang we onze ogen maar openhouden voor de minder leuke kanten van roddelen. Onnodig iemands reputatie beschadigen is natuurlijk nooit een goed idee, net zoals iemand buitensluiten. Benoem in een roddel ook eens iemands pluspunten, oftewel laten we wat vaker positief roddelen. Dan hoeven we ons ook niet druk te maken om die karmapunten en is het niet zo’n ramp als je zelf ineens het middelpunt van de gossip bent. Hoewel, om met de woorden van schrijver Oscar Wilde af te sluiten: ’Er is maar één ding erger dan dat er over je wordt geroddeld, en dat is dat er niet over je wordt geroddeld.’

Als dit naar meer smaakt...

Dit artikel stond eerder in VROUW Glossy. Nu ligt de VROUW Glossy Opgebiecht Special in de winkels en die staat weer boordevol gênante momenten, sappige ontboezemingen en herkenbare blunders van onze lezeressen. Ook spraken we met gigolo James, die ons alles opbiecht over zijn afspraakjes met vrouwen: ’Voor mannen ben ik een koning, want vrouwen betalen me voor seks.’ En fotografeerden we moderne boeren die we het hemd van het lijf vroegen – soms letterlijk. Verder vertellen vijf selfie queens over hun leven online, want waarom posten zij iedere dag foto’s van zichzelf? En natuurlijk ook in deze editie lekker veel badmode, inspirerende reisverhalen en een grote zomerhoroscoop.

Wil je nooit meer een nummer van VROUW Glossy missen? Neem dan nu een supervoordelig abonnement door hier te klikken.

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.