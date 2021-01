’Onze vrijheid is afgepakt, dus moeten ‘ze’ het ontgelden’

Of ‘ze’ niet sneller kunnen vaccineren. Of ‘ze’ niet kunnen zorgen voor meer bedden. Wat een schande dat ‘ze’ ‘onze’ vrijheid afpakken. We gaan voor het eerst in ons leven door een serieuze pandemie. Wereldwijd Grote Medische Narigheid. Vroeger, tijdens de pest of de Spaanse Griep, lagen de lijken op straat en durfden mensen niet meer naar buiten en bestonden er geen vaccins en duurde die nachtmerrie zeker vier of vijf jaren. En vergeet de economische malaise niet, die daarvan het gevolg was.

Nu hebben we betere medische zorg, hopelijk werkende vaccins en weten we iets beter wat we moeten doen om de drama’s binnen de perken te houden. Misschien dat de hele pandemie daardoor binnen twee jaar klaar is. Maar ‘ze’ doen het verkeerd.

Narigheid is van alle tijden. Dat we sinds Tweede Wereldoorlog hier in Nederland relatief zo’n veilig leven hebben gehad zonder honger, rampen en oorlogen is geen geboorterecht maar de inzet en het werk van heel veel mensen; politici, artsen, verpleegkundigen, politie, brandweer, technici, wetenschappers, uitvinders, boeren et cetera. En een vette dosis mazzel.

Mazzel

Vergeet die mazzel niet. Maar mazzel is op vakantie. En de nuchterheid is in de koffer meegegaan. Dus moeten ‘ze’ het ontgelden. Wat hadden ‘ze’ moeten doen? Twee keer zoveel bedden neerzetten… Met een doe-het-zelf kitje zuurstof erbij? Aan de familie vragen of ze je even komen keren en die slang door je keel duwen, ‘want zo moeilijk kan dat toch ook weer niet zijn’? Want je hebt niet alleen bedden nodig, maar ook personeel. Hebben we met twee keer zoveel bedden onze ‘vrijheid’ terug? Of loopt de zaak dan alsnog uit de hand, als die twee-keer-zoveel-bedden vol zijn, terwijl wij zitten te zingen in de kroeg?

‘Ze’ hadden allang meer verpleegkundigen kunnen opleiden. Beseft dan niemand dat het nogal veelgevraagd zo niet onmogelijk om de zorg te reorganiseren EN een pandemie te bestrijden? Zie je het al voor je, overbelaste IC-verpleegkundigen die ook nog stagairs moeten begeleiden? Bovendien: wie staan er vooraan te trappelen om het zware werk in de zorg te doen? Tegen een niet al te royaal salaris? Wij? Of ‘zij’?

Zorg

Maar ‘ze’ hadden de zorg niet moeten afschalen! Dat is wel iets waar we het bij de aankomende verkiezingen over moeten hebben. Maar waar waren de demonstranten toen er bezuinigd werd op de zorg? Waarom koos Nederland voor de partijen die dat deden? En zijn we bereid de zorgpremie te betalen die hoort bij een royaal ingerichte zorg?

Even los daarvan, ook in Duitsland zitten mensen thuis, zijn winkels dicht, ondanks de betere zorg daar. Wat dat snelle vaccineren betreft: laten we blij zijn dat er een vaccin is en laten we hopen dat het voldoende werkt. En ja, de logistiek en inkoop kan stukken sneller, vooral in landen met een sterke militaire cultuur/dictatuur, blijkt. Over vrijheid gesproken. Dus waar gaat dit nou eigenlijk over?

Zat

We zijn het zat. Ja, natuurlijk zijn we het zat. Vreselijk zat. Het is echt ontzettend saai en deprimerend, een jaar zonder feesten, theater, festivals, kroegjes en dineren buiten de deur. Het enige goede nieuws is dat na een pandemie vaak een culturele en economische opleving volgt.

Gemekker

Maar wat doet een irritante minderheid om een steentje bij te dragen aan de oplossing? Mekkeren over regeltjes, demonstreren voor ‘vrijheid’. Welke vrijheid heeft een verpleegkundige nog, die de rest van haar leven last heeft van long Covid, omdat ze anderen heeft verzorgd die weigeren mee te gaan in wat wij democratisch hebben besloten?

En dan de waardeloze sensatiezoekers die afgelopen weekend de boel hebben vernield omdat ze gepampered zijn tot op het bot in ons polderlandje. Als het dan even tegenzit, gaan ze staan stampvoeten en met stenen gooien als verwende maar gevaarlijke kinderen. Terwijl de mensen die hun best doen dit land overeind te houden in deze rampzalige episode, de dupe worden.