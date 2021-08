Daghoroscoop 2 augustus - De week begint positief, Tweelingen

VANDAAG JARIG

Je weet dat je je carrière een stoot in de goede richting kunt geven via sociale kanalen en met Uranus in je horoscoop dit jaar kun je die neiging nog aanwakkeren. Cultiveer relaties, ga naar de juiste feestjes en ontvang ook zelf mensen, dan wordt jouw werk de kern van je sociale leven.

RAM

Overtuig je ervan dat het najagen van iets, belangrijk genoeg is om bepaalde plichten te verzuimen. Draaf minder op en neer. Je bent verkeerd bezig als je met de telefoon in de ene hand en met de andere je gezin draaiende tracht te houden.

STIER

Wat er vandaag ook gebeurt, je zult er juist op reageren en met elk probleem weten om te gaan. Een relatie kan je geduld op de proef stellen , maar naarmate je meer bereid bent te luisteren zal de situatie duidelijker worden.

TWEELINGEN

De week begint positief. Waar je ook bent en wat je ook doet, je zult een centrale figuur zijn. Gebruik jouw status om onbevreesd ideeën te uiten. Je hebt de wind in de rug. Het oogsten van lof zal bijdragen aan je zelfvertrouwen.

KREEFT

Het kan moeilijk zijn om een geheim te bewaren. Een lijk in de kast kan op het punt staan eruit te vallen, maar dat betekent niet dat je het nog een extra duwtje moet geven. Discretie is te verkiezen boven het kwetsen van mensen.

LEEUW

Er lijkt vandaag sprake van soepele communicatie; je zit met de uwen op dezelfde golflengte. Ben je net verhuisd dan wijst alles erop dat anderen bereid zijn jou in hun gemeenschap op te nemen. Verzamel informatie over jouw buurt.

MAAGD

Deze week biedt tal van mogelijkheden om in je werk uit te blinken. Neem geen sterallures aan, ook al presteer je aanzienlijk beter dan anderen. Houd er rekening mee dat de eisen van je werk kunnen botsen met persoonlijke belangen.

WEEGSCHAAL

Liefst zul je alles even achter je laten. Toon de wereld echter een opgewekt gezicht. Jouw vermogen helder te communiceren neemt nog toe, met als gevolg dat dit een goed moment is voor een presentatie, of een goed gesprek.

SCHORPIOEN

Onrust en verlangen lijken vandaag de drijvende kracht achter al jouw daden. Reken op de steun van anderen, al lijkt dat niet vanzelfsprekend. Een goed moment om verder te gaan met een omvangrijk project.

BOOGSCHUTTER

Zet jouw vermogen je duidelijk uit te drukken in ten eigen voordeel. Je zult worden begrepen door een ieder met wie je te maken krijgt. Welgemeende en heldere communicatie draagt ertoe bij dat relaties in stand blijven.

STEENBOK

Als je de kost verdient staat jou een praktische dag te wachten. Bekijk de wereld vanuit een positief perspectief en erger je niet aan kleine incidenten. Fysieke activiteit is van belang om gezond te blijven en helder van geest.

WATERMAN

Doe de komende dagen je best zo tactvol en diplomatiek mogelijk te zijn. Collega’s kunnen jaloers zijn op jouw vermogen uitzonderlijk hard te kunnen werken. Sta niemand toe misbruik van je te maken en trap niet in vleierij.

VISSEN

Neem een welwillender houding aan ten aanzien van degenen die je lief hebt, dan kost het minder moeite een oplossing te vinden voor huiselijke problemen. Besef dat onafhankelijke mensen ook ergens bij willen horen.

