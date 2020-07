’Geen 2.500 euro achter de hand? Leef je dan niet boven je stand?’

Het leven is duur. En het wordt de laatste jaren alleen maar duurder, terwijl de lonen niet gelijkwaardig meestijgen en er bovendien in veel sectoren ondermaats wordt betaald. Ik weet er alles van, want ik ben ZZP’er in de journalistiek en dat is bepaald geen vetpot. Juist daarom heb ik er altijd voor gezorgd dat ik het spreekwoordelijke appeltje voor de dorst op mijn bankrekening heb staan.

Tenslotte weet ik nooit of er morgen nog wel iemand is die mij wil inhuren, en de wereld kan zomaar instorten. Zoals op 16 maart gebeurde, toen Nederland in coronalockdown ging en kort na Ruttes persconferentie de eerste opdrachtgever belde om te vertellen dat ’ie voorlopig geen werk meer voor me had. Dat was balen, maar gelukkig kon ik mijn buffer aanspreken. Ik vind het niet meer dan logisch dat je daarvoor zorgt. En eerlijk gezegd snap ik ook niet hoe je het voor elkaar krijgt om niet eens 2.500 euro te sparen. Dan neem je toch een enorm risico?

Niet veel geld

Ik schrik ervan dat zoveel huishoudens nauwelijks 2.500 euro spaargeld hebben. Dat is niet heel veel geld, zeker niet om bij elkaar te sparen. Het is niet alsof je daar jaren over doet. Ook niet als je niet zoveel verdient. Het is een kwestie van een beetje letten op je uitgaven en iedere maand een klein bedrag opzij zetten. Ja, ik weet dat de huren en de hypotheken hoog zijn, en de boodschappen duur. Ik zie mijn zuurverdiende geld iedere maand ook verdampen en ook ik kan nauwelijks sparen. Nauwelijks, maar wel een beetje. En alle kleine beetjes helpen.

Het Nibud adviseert mensen met een inkomen op bijstandsniveau minimaal 3.500 euro achter de hand te hebben. Als je werkt zou die buffer dus aanzienlijk groter moeten zijn. Als dat je niet lukt moet je mijns inziens toch eens naar je uitgavenpatroon gaan kijken: kennelijk leef je dan boven je stand. Want misschien kun je op dat moment best al je geld uitgeven, maar als de nood dan aan man komt, sta je met lege handen. Geld opzij zetten is geen extraatje, maar zou gewoon bij je vaste lasten moeten horen.

Buffer

Ik weet dat ik bevoorrecht ben. Ik heb een tweeverdienershuishouden en wij zitten niet op bijstandsniveau. Maar we hebben een koophuis, drie kinderen en zowel mijn man als ik zijn zelfstandig ondernemer. We krijgen dus geen bonussen, geen dertiende maand, geen vakantiegeld, bouwen geen pensioen op en krijgen geen uitkering bij verlies van werk. Al die financiële zekerheden waar mensen met een baan wel recht op hebben. We maken aanzienlijke kosten, terwijl we niet buitenproportioneel verdienen.

Maar bij die kosten hoort dus ook onze financiële buffer. Daar laten we dingen voor die we misschien wel zouden willen hebben of doen, omdat we vinden dat we de verantwoordelijkheid hebben om voor onszelf te kunnen zorgen in tijden van nood. En van nauwelijks 2.500 euro kun je geen gezin onderhouden. Dus ik zou me grote zorgen maken als ik maar zo weinig spaargeld had.

Er gaat iets mis

Natuurlijk is dit een signaal dat er in Nederland iets misgaat. Als zoveel mensen zo weinig ruimte hebben om geld opzij te zetten, betekent dat dus dat de kosten van ons levensonderhoud te hoog zijn. Of de salarissen te laag. De verhouding is in ieder geval goed zoek. Dat zien we al jaren en ik vind dat ook onrechtvaardig, maar het is nou eenmaal de realiteit. Die kun je ontkennen en dat kan een hele tijd goed gaan. Tot de wasmachine kapot gaat.

Of een uitheems virus de hele wereld in een recessie stort. Beter nu leuk leven, dan je kist in met een volle bankrekening, is vaak het argument om niet te sparen. Maar hoe leuk is dat leven nog, op water en brood? Dan schenk ik toch liever champagne op mijn begrafenis.