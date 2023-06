’Enig kind vind ik zielig, maar ik wil echt geen tweede’

Lieve Miriam,

Vorig jaar mei zijn we ouders geworden van een dochtertje. Ze is geweldig en doet het heel erg goed. Vorige week zette ze haar eerste stapjes en iedereen is zwaar verliefd op haar. Mijn vriend en ik fantaseerden altijd over een gezin met minstens drie kinderen maar nu ik eenmaal moeder ben geworden moet ik er niet aan denken om nog meer kinderen te krijgen. Ik ben echt heel blij met haar maar dat hele moeder zijn is mij zo zwaar tegengevallen. Ik had daar gewoon een heel ander beeld bij. Ik stond er nooit bij stil dat je, wanneer je een kind hebt, er 24/7 voor moest zijn.

In mijn omgeving begint iedereen nu aan een tweede of een derde en natuurlijk worden we dagelijks geconfronteerd met die ene vraag wanneer de volgende komt. Ik wil geen tweede kind. Mijn vriend en ik doen alles samen maar toch komt de eindverantwoordelijkheid altijd op mijn schouders terecht. Als ik daar over klaag bij mijn vriendinnen of mijn zussen dan zeggen ze allemaal dat dat erbij hoort. Dat je als moeder nou eenmaal meer zorghormoon aanmaakt en dat het dus logisch is dat ik me meer verantwoordelijk voel voor haar dan mijn vriend.

Ik ben twee dagen minder gaan werken om voor haar te zorgen en de dagen dat ik werk vind ik veel fijner dan die twee dagen met haar thuis. Dan komen de muren op me af en vraag ik mezelf af hoe ik dat in hemelsnaam moet doen met twee, laat staan drie kinderen. Met eentje kom ik nog wel de deur uit. Maar met twee? Mijn vriend vindt dat ik overdrijf en beweert dat alles went. Ook twee kinderen. Ik ben gewoon nooit op die roze wolk beland. Ook al ben ik superblij met ons kindje, een tweede zie ik gewoon niet zitten. Aan de andere kant wil ik ook niet dat ze als enig kind opgroeit. Wat zal ik doen? Liefs, X.

Hallo lieve X,

Oh die mythe van die roze wolk. Dat die anno 2023 nog bestaat is ongelofelijk. Natuurlijk ben je blij als je kindje geboren is en gezond blijkt te zijn. Maar dan begint het. Je hele leven komt op zijn kop te staan en alles wordt anders. Vooral voor moeders met name die vanaf dag één blijkbaar ‘meer zorghormoon schijnen te hebben’ dan vaders. (…) Vrouwen gaan vaak minder werken om voor de kinderen te zorgen, jij blijkbaar ook, en dat vindt iedereen nog steeds normaal.

Er zijn vast wel vrouwen die inderdaad meer behoefte hebben om te ‘zorgen’ maar steeds vaker blijkt uit onderzoek dat mannen evenveel die behoefte hebben alleen dat de maatschappij daar anders tegenaan kijkt. Een man die minder gaat werken om voor zijn kind(eren) te zorgen is nog steeds een uitzondering. Ik denk dat je best wel van jouw vriend mag verwachten dat jullie de zorg van jullie meisje eerlijker gaan verdelen. Ongeacht of er een tweede kindje komt? De eindverantwoordelijkheid moet niet alleen bij jou te liggen. Als jouw vriend graag een tweede wil dan zal hij toch echt aan de bak moeten in zijn vader zijn.

Persoonlijk vind ik de vraag of er nog een tweede kindje komt heel erg privé. Het moet je maar gegeven zijn toch? Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik zelf die vraag ook weleens heb gesteld aan mijn dochter. Niet omdat ik vind dat ze niet te lang moet wachten tot er een tweede komt,, maar omdat ik mijn kleinzoon het allerliefste mensje van de hele wereld vind en ik graag oma wil zijn van nog zo’n mooi exemplaar. Wijs als dat mijn dochter is geeft ze me gewoon geen antwoord en stapt ze over op een ander onderwerp. Buitenstaanders gaat het geen drol aan of jullie nog voor die tweede gaan en ook niet hoe jullie daar over denken.

Is het zielig als jullie dochter geen broertje of zusje krijgt? De mensen die ik ken die als enig kind zijn opgegroeid heb ik daar nooit over klagen eigenlijk. Ze weten niet beter. Ik zou, als ik jou was, mezelf geen tijdslimiet opdringen. Misschien komt er een moment dat je graag een tweede wil, misschien komt dat moment nooit. Het is jouw baarmoeder daar hebben anderen niets over te zeggen. Geniet gewoon van het NU. Leef in het nu met die kleine. Liefs, Miriam.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.