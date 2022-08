Rosita (43): ’Sinds mijn zwangerschap ben ik trots op mijn borsten’

Voel jij je zo jong/oud als je bent?

„Eerlijk gezegd moet ik sinds mijn veertigste altijd even nadenken hoe oud ik ook alweer ben. Ben ik nou al vierenveertig of word ik dat pas volgende maand? Ik voel me in ieder geval ongeveer midden dertig, hoewel ik veertig worden helemaal niet erg vond. De gemiddelde ouder van de klasgenootjes van mijn kinderen is wat jonger dan ik, misschien dat het daaraan ligt? Of ik me precies kleed naar mijn leeftijd, weet ik eigenlijk niet zo goed. Want hoe ziet een veertiger eruit? Ik draag gewoon waar ik me goed in voel. Nu ik moeder ben, maak ik me bijvoorbeeld niet meer zo druk om iets als een diepe decolleté.”

Heb je een beautygeheim?

„Ik neem vaak een momentje voor mezelf. Dan denk ik na over wat ik allemaal voel. De juiste kledingkeuze zorgt ook voor een zelfverzekerde uitstraling. Ook vind ik duurzaamheid heel belangrijk en houd ik me niet zo bezig met trends. Wel wil ik me heel vrouwelijk voelen in mijn kleding, een beetje nonchalant, speels en met een knipoog hier en daar.”

Ⓒ Nicole Bosch

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Meestal schatten ze mij rond de veertig. Dat komt misschien door mijn lievemeisjesverschijning; ik kom zacht over en lach veel. Ook sta ik heel positief in het leven. Ik heb al veel meegemaakt, dus leef vooral in het nu. ’Ik doe het later wel’ vind ik dan ook zo’n irritante opmerking!”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Ik denk mijn borsten. En dat terwijl ik hier altijd onzeker over ben geweest. Ik vergeleek ze vroeger vaak met die van anderen. Bij iedereen begon er wat te groeien en bij mij kwam er niet veel. Sinds mijn laatste zwangerschap ben ik er best trots op. Ze hebben veel zorg gegeven aan mijn kinderen en ook qua formaat ben ik tevreden. Ze zijn mooi in verhouding met de rest van mijn lichaam.”

Waarmee ben je minder blij?

„Sowieso zou ik wat fitter en energieker willen zijn, zodat ik bijvoorbeeld samen met mijn kinderen ook eens lekker hard kan fietsen. Nu ben ik al snel uitgeput. Qua uiterlijk zou ik mijn buik zeggen. Ik ben een paar kilootjes aangekomen en heb nu veel leuke kledingstukken die niet meer passen.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Vooral met mijn ogen. Ik heb blijkbaar heel sprekende, blauwe ogen. Ze zeggen weleens dat mijn ogen de spiegels van mijn ziel zijn. Je kunt er namelijk goed in zien wat ik voel. Maar ook over mijn smalle handen krijg ik complimenten.”

Ben je waar je wil zijn?

„Ik heb me heel lang afgevraagd of ik wel goed genoeg ben en daarom bleef ik naar iets zoeken wat ik niet gevonden kreeg. Gelukkig heb ik nu iets gevonden in mijn werk waar ik heel blij van word. Maar het allerbelangrijkst vind ik het moederschap. Als mijn kinderen maar gelukkig zijn, daar doe ik mijn best voor.”

Wat houdt je jong?

„Mezelf blijven ontwikkelen, of nog beter: mezelf leren kennen. Ik graaf niet in het verleden, maar kijk hoe ik een nog betere ’ik’ kan worden. Daarom mediteer en schrijf ik ook veel.”

Heb je een levensles?

„Toen ik heel onzeker was, zei een coach ooit eens tegen me: ’Accepteer wat je niet kan veranderen en verander wat je wel kan veranderen.’ Je kunt blijven balen, maar dan blijf je er maar mee zitten. Als je er iets aan kan doen, moet je dat ook doen, of accepteren dat het zo is. Dat vond ik een wijze les.”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar a.de.groot@telegraaf.nl.

Wil je niets van VROUW missen?

Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.