Anne heeft net als Jada Pinkett-Smith alopecia: ’Haren wassen is een struggle’

Vanaf nu heeft mijn Instagram-profiel Hairtrouwdmetanne een nieuw doel: het delen van mijn verhaal. Mijn verhaal waarin ik op zoek ga naar een manier om te dealen met mijn haarziekte alopecia androgenetica en weer vertrouwd te raken met mijzelf. Met of zonder haar!

Will Smith

Wat ik vind van de actie van Will Smith? Natuurlijk is het uitdelen van een klap in het gezicht van comedian Chris Rock geen oplossing, maar ik kan de emotie zo ontzettend goed begrijpen! En hopelijk zorgt zijn actie voor wat meer aandacht voor deze rotziekte.

Alopecia androgenetica

Mijn eigen verhaal begint 12 jaar geleden, op mijn 21e. Mijn haar begon ineens volledig uit te vallen en dit veroorzaakte totale paniek. In de afgelopen jaren heb ik alles geprobeerd: ander kapsel, bloedonderzoeken, laserbehandelingen, druppels, oliën, stressreductie en veel onderzoeken. Duizenden euro’s verder, maar het probleem is niet verholpen. Het probleem dat uiteindelijk de haarziekte alopecia androgenetica bleek te zijn. Een ziekte die een mannelijk patroon van haaruitval veroorzaakt.

Daarbij kwam afgelopen november ook nog de diagnose van PCOS. Dit betekent dat ik geen eisprong heb en niet zonder hulp zwanger kan worden. De oorzaak? Een hormonale disbalans. En laat dit nou ook net de boosdoener zijn van alopecia androgenetica, want ik maak te veel mannelijke en te weinig vrouwelijke hormonen aan.

Mijn huidige situatie? Afgelopen week had ik mijn laatste bruiloft als weddingplanner (zo dubbel!) en komende periode gebruik ik om een acceptabele situatie voor mezelf te creëren rondom mijn haarziekte. Dit kan resulteren in een kort kapsel, een pruik of zelfs volledig kaalgeschoren. Misschien denk je nu: maar op deze foto valt het toch mee? Ik heb het geluk dat ik (nog) geen kale plekken heb en dat ik mijn dunne sprieten goed kan verbergen. Ook dit kan in de toekomst veranderen. Wil ik daarop wachten en elke dag de confrontatie aangaan met de uitval? Dan misschien liever geen haar en minder angst.

Haren wassen

Het wassen van mijn haren is elke keer weer een vreselijke struggle. Om de dag is het zover en tegenwoordig doe ik het in de avond, zodat eventuele paniek daarna van mindere invloed is op de rest van mijn dag. Tijdens het wassen voel ik de bosjes haren over mijn rug glijden en zit het putje steeds goed vol. Daarna komt er met kammen, föhnen en borstelen nog eens dezelfde hoeveelheid uit.

Dit soort confrontatiemomenten vind ik spannend en eng, maar tegelijkertijd weet ik dat het onvermijdelijk is. Of ik mijn haren nu wel of niet was, uitvallen doen ze toch wel! Sterker nog: een haar denkt niet vandaag ’goh, laat ik eens uitvallen’. Een haar zit namelijk 1 tot 3 maanden in de ’rustfase’ tot ze deze uitvalt. Ofwel, kijk 1 tot 3 maanden terug in de tijd: wat was er toen waardoor mijn haar nu zo uitvalt? Bij mij zijn dit dus helaas de aanwezige mannelijke hormonen, maar... stress is ook een grote boosdoener. En hoe meer stress, hoe meer de hormonen worden aangetast en hoe meer haaruitval. Dus nu is het aan mij om die vicieuze cirkel te doorbreken. Ik ga de uitdaging aan!”