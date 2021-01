De Vechtscheiding deel 55: ’Mag ik?’ vraagt hij, en trekt mijn slipje uit

Hoe slecht kan ik het treffen? Ik heb heel lang naar deze kus uitgekeken en nu blijkt het een ontzettende domper. Een grote natte domper. Ik maak met mijn tong een afrondend rondje rond zijn tong – naar het puntje toewerken... – en wijk weer een beetje naar achter. Samuel doet automatisch hetzelfde. De kus is voorbij, maar het is duidelijk dat het hier niet bij blijft.

„Zullen we dit ergens anders voortzetten?” vraagt hij. „De kinderen zijn weg en ik heb een heerlijke Grüner Veltliner koud gelegd.” „Weet je zeker dat ze niet langskomen? Ik zou het vreselijk vinden als Lente of Storm mij in jouw huis aantreft.” En eigenlijk wil ik ook nooit meer met je zoenen, denk ik erachteraan.

„Ik weet heel zeker dat ze niet terugkomen. Mijn dochter slaapt bij haar vriend en Sem en Storm hebben een toernooi dit weekend.” Ik glimlach: „O ja, dat is toch het toernooi van twee dagen met overnachting in de sportkantine?” „Ja, die.” „Ik wil niet weten hoe die kantine na een nacht vol pubers ruikt,” klets ik verder. Even uitstel. Ga ik mee met de man met de grote tong? Maar zoenen kun je leren, besluit ik. En dus ga ik mee.

Onverwachts genot

Samuel helpt mij uit mijn jas: „Ga lekker zitten, dan pak ik de wijn.” Ik neem het glas dankbaar aan. Zolang we drinken, hoef ik niet te zoenen. We kletsen wat over de kinderen. The moment has gone. Hij schenkt me bij. „Weet je dat ik jou al langer in de gaten hou?” bekent Samuel. En hij vertelt over de eerste keer dat hij me langs de lijn zag.

Ik kan me dat moment niet meer herinneren. Samuel wel. Hij omschrijft haarfijn wat ik aan had, hoe ik keek en hoe mijn haar zat. „Waarom heb je dan niets tegen me gezegd?” vraag ik verbaasd. „Ik durfde niet.” Hij grijnst verlegen. „Sorry, ik ben soms een ijskoningin.” Zijn hoofd komt dichterbij. „Geeft niet,” zegt hij, en kust me.

Niet nadenken, Nouk, spreek ik mezelf toe. Deze man is een goede partij. Het is slikken of stikken. Letterlijk. Maar dan glijdt hij van de bank en knielt tussen mijn benen. „Mag ik?” vraagt hij, terwijl hij mijn rok omhoog houdt. Ik kan alleen maar knikken. Ik voel hoe hij mijn slipje uittrekt. Zijn vingers strelen zachtjes mijn dijen.

Alle haartjes op mijn lijf gaan overeind staan. Zonder haast gaan zijn vingers op weg naar mijn venusheuvel. ’Gelukkig net bijgewerkt’, denk ik. En dat zijn meteen mijn laatste gedachten, want na zijn vingers volgt zijn tong en kan ik alleen nog maar voelen. Misschien is die tong te groot voor mijn mond, maar hij is perfect voor mijn ’tussendij’s-genot’. Wat is die man hier goed in! Ik glij weg op een eindeloze golf, die eindigt in een tsunami van genot.

Confrontatie

De volgende ochtend ben ik nog helemaal rozig van de heerlijke nacht. Vrolijk kom ik thuis. Daar bots ik op de parkeerplaats al tegen Bas op. „Heb je even?” vraagt hij. Hij houdt de keukendeur voor me open. Ik glip langs hem naar binnen en loop meteen op het aanrecht af. Ik heb zin in koffie. „Jij ook?” vraag ik. Bas knikt. Ik maal de koffie en zet de amandelmelk in de magnetron. Als het warm is, begin ik met kloppen.

Al die tijd zit Bas zwijgzaam achter me aan tafel met de hond op schoot. Pas als de koffie klaar is en ik tegenover hem zit, begint hij: „Ik begrijp dat je het niet eens bent met mijn voorstel?” „Dat klopt, ik wil zelf voor de kinderen zorgen.” „Dan ben je van gedachte veranderd. Je wilde toch co-ouderschap?” „Nee, ik wil zelf voor ze zorgen. Nu ze nog thuiswonen, wil ik ervan genieten.”

„Je kunt toch ook van ze genieten als je hier niet fulltime bent? Dan heb je ook nog tijd om een eigen leven op te bouwen,” werpt Bas tegen. „Gun het onszelf nou. Gun het de kinderen nou.” En dat schiet me in het verkeerde keelgat. „Ik gun mijn kinderen alles. Jij niet. Jij moest alles verpesten met dat dikke drankorgel van je. Jij ging naar een advocaat. Dus door jou moeten de kinderen straks naar de rechter.”

Bas springt overeind: „Alle kinderen moeten naar de rechter als ze ouder zijn dan 11. Stomme trut. Denk nou eens na.” „Ik denk na. En dan zie ik dat jij hier met die zeug vadertje en moedertje gaat spelen. Terwijl mijn kinderen de dupe zijn.” „Jóuw kinderen?!” hijgt Bas. „Het zijn net zo goed mijn kinderen. En het is ook mijn huis. En dat zal je weten ook.” Hij grijpt zijn jas en slaat de deur met een knal achter zich dicht. Ik kijk hem na. Met de pup aan mijn voeten.