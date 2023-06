Praat mee: Mag een school zeggen dat leerlingen zich niet te bloot mogen kleden?

„Geen blote buik en geen diep decolleté”, luidde een nieuwsbrief van het Grotius College uit Heerlen eerder deze week. Wat leerlingen wel mogen dragen bij warm weer? „Broeken, rokken en jurken met een gepaste lengte, zodat billen en bovenbenen bedekt zijn.” Zolang er geen sprake is van discriminatie of aantasting van vrijheid van meningsuiting, mogen Nederlandse scholen inderdaad kledingrichtlijnen voor leerlingen opstellen. Noodzaak is wel dat de opgestelde regels voor iedereen gelijk zijn.

Afleiding

De nieuwe richtlijn zou ’fysieke afleiding’ moeten voorkomen. Een school is immers een formele omgeving waar vakantie- en vrijetijdskleding ongepast is, is in de nieuwsbrief te lezen. „Het liefst schrijf ik zo min mogelijk voor", zegt rector Minke Knol tegen RTL Nieuws. „Maar we krijgen ook signalen van leerlingen en docenten dat sommige kleding wel heel kort of bloot is. Mannelijke docenten vinden het helemaal ingewikkeld om iemand hierop aan te spreken."

Opvoeddeskundige Marina van der Wal begrijpt de keuze van het Grotius College. „Kleding is een vorm van communiceren en als puber moet je dat leren. Het is een periode waarin je leert wat gewenst gedrag is en hoe je je daarop kunt aanpassen zonder jezelf te verliezen”, zegt ze tegen RTL Nieuws. „De puberteit is geen vrijblijvende speeltuin, maar een voorbereiding op je volwassen leven. Als je later ergens gaat werken, zul je vaak ook bepaalde kleding aan moeten trekken.”

Protest

Dergelijke maatregelen op andere scholen waren al vaker onderwerp van discussie. Een leerling van het Zeeuwse Calvijn College schakelde in 2019 zelfs het televisieprogramma BOOS in, omdat jongens daar ondanks tropische temperaturen verplicht een lange broek moesten dragen. Uit protest verscheen hij alsnog in korte broek op school, waarna hij naar huis werd gestuurd.

Ook dit keer is het raak en wordt er veel over gesproken op sociale media. „Dit ging mij toch wel wat ver", zegt een moeder van wie haar dochter op het Grotius College zit tegen RTL Nieuws. „Ze is veertien en dit is het eerste jaar waarin ze het aandurft om geen lange broek meer te dragen. Ik begrijp dat je niet in kleding mag lopen waarin je billen te zien zijn, maar een net rokje moet toch wel kunnen? Het is bloedheet in de school.” Daarnaast wordt het probleem volgens haar vooral bij meisjes gelegd. „De school zou juist moeten inzetten op bewustwording. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk of ze wel of niet naar elkaar kijken.”

Praat mee

Wat zeg jij? Mag een school zeggen dat leerlingen zich niet te bloot mogen kleden? Of mogen leerlingen wat jou betreft zelf bepalen wat zij aantrekken? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

Reacties op Twitter

Karin vindt het goed om grenzen te stellen.

Volgens Renée moet er juist naar de opvoeding van jongens gekeken worden.

Jeannete is voorstander van een schooluniform.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.