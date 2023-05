Lang leve de Franse opvoeding! Of is er ook een keerzijde?

Terwijl Nederlandse moeders over het strand schallen: 'Kevin, hiieeerrr kooomeeen…’, praten Franse moeders alleen op gedempte toon met hun kinderen. Sterker nog; ik heb een heel gezin naast ons een hele dag lang alleen op fluistertoon met elkaar horen praten. Niemand viel uit zijn of haar rol. Heerlijk rustig. Waarom moeten wij eigenlijk altijd zo tetteren?

De keerzijde: dat fluisteren is best vermoeiend. En ik heb het gezin ook geen enkele keer met elkaar zien lachen.

Franse kinderen eten alles

In de meeste Franse restaurants heb je niet eens kindermenu’s. Kinderen eten gewoon wat de pot schaft. Slakken, aubergine, zeevruchten, stinkende kazen, alles. Ik begreep dat de meeste Fransen maar vier eetmomenten per dag kennen: dus hooguit één tussendoortje en verder geen chips, ijs, snoep of andere zaken die de eetlust zouden kunnen bederven. Als je maar genoeg honger hebt, eet je alles. Zelfs slakken.

De keerzijde: Franse moeders eten volgens mij zelf dus ook niets tussendoor. Sterker nog; ze eten vaak niet iets buiten de maaltijden om. Daar blijf je natuurlijk lekker slank bij, maar een beetje saai is het wel.

Franse kinderen zitten niet de hele tijd op hun schermpjes te koekeloeren

In tegenstelling tot Nederlandse gezinnen, zie ik de Fransen nauwelijks met hun mobiele telefoon of iPad in de weer. Ze voeren gesprekken met elkaar of doen zelfs een spelletje schaak. En in restaurants gebeurt dit al helemaal niet.

De keerzijde: Het vergt wel wat discipline. Je moet zelf ook het geduld opbrengen om je telefoon in je tas te laten als er een WhatsAppje binnenkomt.

Franse kinderen blijven urenlang aan tafel zitten

In Frankrijk is de warme maaltijd het hoogtepunt van de dag. Dat betekent dat je uitgebreid de tijd neemt en dat het heel normaal is om in een restaurant een voor-, hoofd- én nagerecht te bestellen. Al die tijd blijven de Franse kindertjes keurig aan tafel. Zónder schermpjes dus en zonder schreeuwend door het restaurant te rennen. Jaloersmakend! Hoe doen die Franse ouders dat toch?

De keerzijde: Ik heb diverse ouders waarschuwend hun arm zien heffen als hun kind iets deed wat niet mocht. In tegenstelling tot bij ons, worden ouders in Frankrijk eerder boos. Wij gaan liever met onze kinderen in gesprek. Daar is óók iets voor te zeggen.

In Frankrijk zijn geen overbelaste moeders

De Amerikaanse Pamela Druckerman beschrijft in haar boeken Franse kinderen gooien niet met eten en De honderd beste opvoedadviezen uit Parijs, de belangrijkste verschillen tussen de Amerikaanse - en Nederlandse - en de Franse opvoeding. Het grootste verschil is dat de Franse moeder zichzelf vaak op de eerste plaats zet en wij het kind. Zo zouden Franse ouders hun kinderen laten huilen als ze ’s nachts wakker worden, zeggen tegen het kind dat het stil moet zijn als zij praten en hun kinderen zeuren niet als iets niet mag.

De keerzijde: De meeste Franse ouders werken beiden fulltime. Franse kinderen moeten hun ouders dus zo min mogelijk ‘tot last’ zijn. Uit cijfers blijkt dat Nederlandse kinderen een van de gelukkigsten zijn van de wereld.

