’Na die vreselijke date ben ik klaar met Tinder!’

Singleschaamte. Soloschaamte. Kennelijk moeten we ons tegenwoordig schamen, getuige deze recentelijk geïntroduceerde woorden in de Nederlandse taal.

Toch hoorde je mij allesbehalve klagen toen Koen de keuken in dook om mij zijn Japanse kookkunsten te tonen. Met mijn vriendinnen heb ik keihard gelachen toen Bob zei dat hij met me wilde trouwen, één uur na onze ontmoeting. Midden in de nacht skinnydippen met knappe Tobias tovert nog steeds een glimlach op mijn gezicht. De spannende onenightstand met Lucas had ik voor geen goud willen missen. Evenals de romantische avonden met Dennis.

Daten

Nee. Vrijgezel zijn is geen straf. Dat daten niet altijd even makkelijk is, kan niet ontkend worden. Het mag gezegd: daten tijdens een coronapandemie is moeilijker dan ooit tevoren. Nu we collectief aan het zelf-isoleren zijn, is de kans om Mr. Big tegen het lijf te lopen aanzienlijk gedaald. Is swipen dan toch de oplossing om je als single door deze barre tijden heen te slaan? Er zat niks anders op dan op onderzoek uit te gaan.

Vol goede moed betrad ik twee weken geleden het digitale datingleven. In gezelschap van een vriendin (en een fles rode wijn) heb ik mijn datingapp afgestoft en geüpdatet. Al snel begonnen de likes binnen te stromen. Matches bleken niet verlegen om een gesprek aan te knopen. Zo ook niet de vrijgezelle Daan uit Amsterdam. Na drie dagen te hebben gechat waren we klaar voor de volgende stap: een datediner.

Stereotype kakker

Klokslag zes uur ging de bel. Voor mijn deur stond een lange blonde Amsterdammer in een donkerblauw Gaastra zeiljack en lichte jeans, met daaronder zwarte leren Derbyschoenen. Stereotype kakker. Hoewel enigszins teleurgesteld besloot ik mij niks aan te trekken van zijn voorkomen. Kleding hoeft niks te zeggen. Toch?

Na Daan binnen te hebben gelaten, bood ik hem een glas witte wijn aan. „Dat lust ik niet”, kreeg ik als antwoord. „Dan maar een glühwein afhalen in het park?” Dat stemde hem tevreden. Ietwat afgeleid door zijn overdreven articuleren begonnen we al wandelend kennis te maken. Al snel werd duidelijk dat social distancing niet in het woordenboek van de Westerling voorkwam. Terwijl ik mijn best deed om op anderhalve meter afstand te blijven, wilde Daan vooral dichterbij komen.

Richtlijnen

Toen ik voor de derde keer een hand op mijn schouder probeerde af te schudden, reageerde hij geïrriteerd: „Waarom wil je niet naast mij lopen?” Dat ik mij graag aan de coronamaatregelen houd, was voor hem geen geldige reden. Coronamaatregelen zijn flauwekul. Gezien zijn achtergrond in ’techniek’, weet hij daar alles van.

Techniek? Hij was toch fietsenmaker? Terwijl ik mij afvroeg of fietsenmakers master in geneeskunde zijn, piepte Daan dat het tijdens een eerste date de bedoeling is dat je op zoek gaat naar een connectie en affectie toont. Hij was toch niet he-le-maal vanuit het Westen naar Groningen gereden om op afstand met mij af te spreken?

Ik maakte hem duidelijk dat ik vooral voor mijn zieke familieleden rekening houd met de richtlijnen. Dacht Daan even komisch te zijn door te vragen: „Gaan ze dood?” Hoewel ik hem op dat moment het liefst terug in de auto naar Amsterdam had gezet, liet ik mij niet ontmoedigen en besloot de avond nog een kans te geven.

De glühwein-afhaalkraam bleek dicht, dus keerden we terug naar huis. In een poging de sfeer te verbeteren, vertelde Daan mij in geuren en kleuren dat hij een paar uur eerder met Katja Schuurman aan de lijn had gehangen. Katja is een goede kennis die regelmatig een fiets in zijn fietsenwinkel koopt. Ik kon het niet helpen me af te vragen waarom Katja in vredesnaam zo vaak een nieuwe fiets nodig heeft?

Commentaar

Terwijl ik mij op het koken richtte, besloot Daan vervolgens mijn interieur eens grondig onder de loep te nemen. „Zonde dat er ornamenten op het plafond zitten. Dat vind ik toch zo niet meer van deze tijd. En die kroonluchter, wat ontzettend oubollig!” Verbaasd door zijn woorden keek ik vlug om mij heen. Zat er ergens een verborgen camera? Dit kon hij toch niet serieus menen?

Eenmaal aan tafel waren mijn pizza’s aan de beurt. „Je proeft wel dat deze niet van de pizzeria zijn. Heb je misschien peper en zout? Je denkt misschien dat verse pizza’s gezond zijn, maar niks is minder waar. Ze zitten boordevol e-nummers!” Zat ik hier nou te dineren met een asociale betweter?

Ander onderwerp

Snel veranderde ik van onderwerp. Ik vertelde dat ik was opgegroeid in Spanje. Zijn reactie. „Dat zou je niet denken. Spanjaarden zijn meestal laidback, dat kan ik van jou niet zeggen. Iemand die zich zo streng aan de coronamaatregelen houdt, is verre van relaxed.”

Daan ging nog even door. Ik had van tevoren moeten aangeven dat ik afstand wilde houden tijdens onze date. Nee. Ik had het op mijn profielpagina moeten zetten. Het was ronduit asociaal dat ik niet openstond voor genegenheid tijdens een eerste date. Ik asociaal? Pardon?! Verbijsterd door deze kortzichtige uitspraak probeerde ik op mijn lip te bijten. Tevergeefs. Wat volgde? Een kortstondige, maar felle ruzie, waarna ik Daan vriendelijk verzocht mijn huis te verlaten.

Hij was dan misschien wel he-le-maal vanuit Amsterdam gekomen, maar dat gaf hem nog niet het recht om zich te gedragen als een lompe verwende praler. Na Daan te hebben uitgezwaaid, ben ik snel naar mijn vriendinnen toegerend. Die zaten een paar straten verderop, klaar om aan mijn lip te hangen. Met witte wijn. Gelukkig lusten zij dat wel.

Na de verbazing hebben we keihard gelachen. Of ik nog op Tinder zit? Nadat ik Daan heb geunmatched heb ik de app van mijn telefoon gegooid. Ik wacht wel totdat we gewoon weer naar de kroeg kunnen.