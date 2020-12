„Er wordt oorlog gevoerd, alleen om gelijk te krijgen”

Jeffrey Wijnberg Ⓒ Hollandse Hoogte / Corné Sparidaens

Het is een storm in een glas water. Het is een scheet in de wind. Het stelt eigenlijk helemaal niets voor. Toch verlangen mensen ernaar als ware het een kostbare diamant. En als ze het eenmaal hebben, dan klampen ze zich eraan vast alsof hun leven ervan afhangt. Ik heb het over het gelijk; een hebbedingetje waar zelfs bloederige oorlogen om uitgevochten worden.