’Een hond gaat tegenvallen, op sommige punten’

Bek vol tanden

Eerder deze week de PuppyExpress mij onder ogen. Online een hondje bestellen. Een rijdende winkel zou voor je deur komen en je zou dan heel eenvoudig je ’forever soulmate’ kunnen uitzoeken. Ik was flabbergasted, echt categorie ’bek vol tanden’. Dit was echt next level puppymadness, dat kón toch niet. Gelukkig kon het ook niet. PuppyExpress is een bewustwordingsactie van House of Animals tegen illegale hondenhandel via Marktplaats.

Doodzieke dieren

Ondertussen waren er al ruim 200 bestellingen geplaatst. Onbegrijpelijk. Zulke ’dierenliefhebbers’ verdienen een klap met de vlakke hand in het gezicht. Wake up! Zulke mensen hebben blijkbaar geen idee welke ellende ze in stand houden. Handelaren die veelal doodzieke dieren uit onder meer Hongaarse puppyfabrieken verkopen. Mijn maag draait om bij het idee; hoe kún je daar intrappen?

Warme drollen

Ik heb twee honden en kan uit ervaring vertellen: dat is geen kattenpis. Honden hebben aandacht nodig. Heel veel aandacht. Waar een non-hondeneigenaar nog lekker in bed ligt of een kopje koffie drinkt, loop ik buiten in de regen met een zakje met warme drollen, op zoek naar de dichtstbijzijnde prullenbak. Weer thuis til ik de natgeregende honden op en maak ik hun gitzwarte pootjes schoon onder de warme kraan om te voorkomen dat ik ieder jaar een nieuwe bank moet kopen. Als zij schoon zijn, ben ik nat. Zo werkt het.

Bewerkelijk

En let wel: het is dan dus nog geen 08.00 uur, de dag moet nog beginnen. Honden bewerkelijk. Ze hebben onderhoud nodig. Ze moeten vrijwel allemaal getrimd, bijvoorbeeld. En met een hond stofzuig je vaak drie keer op een dag. Als je even de deur uitloopt om een boodschap te doen, verwelkomen ze je bij terugkomst alsof je ze tien jaar in de steek hebt gelaten. Ja, ik voel me wel eens schuldig als ik even naar Albert Heijn ga dus. De honden hebben dat namelijk liever niet.

Lief bedoeld

Honden blaffen. Dat is niet altijd even handig, bijvoorbeeld als ik thuis een interview heb of gewoon even geen zin heb ik dat schelle rotgeluid. Maar ja; er staat een bezorger voor de deur of er landt een reiger in de tuin en daar moet een hond tegen optreden. Het is lief bedoeld, echt. Zie het als een soort bodyguard met een vacht een en heel luide stem, maar die stem kun je dus niet even uitzetten. It comes with the dog.

Ziek kind

En er komt nog veel meer met zo’n hond mee. Loopsheid bijvoorbeeld, als je net als ik teven hebt. Geloof mij; een hond een broek aantrekken is wel een dingetje. Daar wil je dus zo snel mogelijk van af waardoor je ongeveer een jaar na aanschaf van die geliefde pup nog een keer een royale 400 euro mag aftikken voor een sterilisatie. En nee, die dagen kun jij niet gewoon naar je werk gaan. Je hebt een ziek kind thuis. Je moet zorgen.

Uitlaten

Over kinderen gesproken; natuurlijk hebben zij je overgehaald tot de aanschaf van een hond. Ze bleven erom vragen. Maar één ding is zeker: net als ze de hamsterkooi niet verschoonden (goddank ging dat dier na anderhalf jaar dood) gaan ze ook de hond niet vrijwillig uitlaten. Daar moet je om vragen. Heel vaak. En dan komt het ze niet uit, want dan zitten ze net ’in een potje’. Of in een serie of waar ze dan ook maar mee bezig zijn.

Tegenvallen

Een hond is geen handtas. Het is niet je accessoire, het is een dier met een eigen wil en een eigen karakter dat je met een puppycursus (moet je dus óók nog volgen) wel een beetje kunt sturen, maar nooit helemaal. Een hond doe je niet weg als je erop uitgekeken bent of als het toch tegenvalt. En het gaat op sommige punten behoorlijk tegenvallen. Zo waren wij vergeten hoe lastig het is een hond zindelijk te krijgen. Toen ik voor de zoveelste keer met mijn blote voeten in de hondenurine stond heb ik ook toch een keer geroepen dat ik een volgende keer een goudvis neem.

Voor- en nadelen

De fokster van onze honden is erkend en verkoopt haar honden niet aan iedereen. Heeft ze er geen goed gevoel bij, gaat de hond niet weg. Een hond moet je niet een beetje, maar 1000% willen. Met de voor én de nadelen. Check de asielen, als je een hond wil. En wil je echt een puppy, zorg dan dat je weet bij wie je dat haalt. Een wachtlijst is niet meer dan normaal. En neem die tijd ook om er goed over na te denken. Ruim desnoods een keer een enorme kwak hondenkots van de buurhond op. Want ook dat staat je te wachten.

Bij twijfel niet doen

Dikke tip: leen eens een hond van vrienden die op vakantie gaan. Of van de buren. Kijk eens een week of je het echt iets vindt, die modderpoten in je gang en dat rotgevoel als je een keer een middag weg wilt. Heb je er echt tijd voor? Snap je dat je dan niet een zomerdag naar het strand kunt, van vroeg tot ’s avonds laat? Besef je hoelang 13, 14, misschien wel 15 jaar is? Wil je er echt vijf, zes keer per dag uit voor een plas? En zie je jezelf lopen met een zak warme poep? Een puppy is fantastisch, maar ze zijn in no-time groot. Heb je dan nog diezelfde passie? Denk daar goed over na. Bij twijfel niet doen. Een goudvis is ook gezellig.