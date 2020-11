Daghoroscoop 2 november

VANDAAG JARIG

Op financieel gebied zult u in 2021 meer openstaan voor een experiment, een gokje. U zult even geen zin hebben u aan de regels te houden en willen weten wat voor u werkt en wat niet. Dat kan op innovatief terrein zijn of via een start-up. Daarvoor valt de beste periode tussen 14/5 en 29/7.

RAM

Misschien moet u erkennen dat iemand op wie u vertrouwde dat vertrouwen niet waard is. Er kan u iets zijn wijs gemaakt om u rustig te houden. Spel dat spel niet mee. Houd rekening met de mogelijkheid dat u moet verhuizen.

STIER

U kunt afgemat zijn door onmogelijke wensen of omdat door iemand uw bekwaamheid in twijfel wordt getrokken. Ga er niet over in discussie. Noteer hoeveel tijd met uw werkzaamheden is gemoeid, anderen hebben daar vaak geen idee van.

TWEELINGEN

U kunt in een nogal oncomfortabele positie terechtkomen. Tracht het leven en gebeurtenissen zo filosofisch en afstandelijk mogelijk te bekijken. Houd troeven achter de hand. U bent geliefd, maar pas op dat u niet overdrijft.

KREEFT

Mensen hebben vaak de beste bedoelingen als ze iets beloven, maar een belofte nakomen kan moeilijker zijn dan voorzien. Toon begrip als andere verplichtingen voorrang moeten hebben. Verwacht niet te veel van mensen.

LEEUW

Het lijkt weinig zinvol om u met hart en ziel op uw werk te storten als allerlei zaken op losse schroeven staan. U kunt gestrest raken en slecht slapen als in een juridische strijd het geluk steeds bij de tegenpartij ligt. Tracht te ontspannen.

MAAGD

Creatief werk kan gefrustreerd worden door tegenstrijdige krachten die gelijktijdig samenspannen. Vecht tegen een opkomend slecht humeur. Geef kinderen niet meteen straf als ze lastig zijn; vraag ze waar de schoen wringt.

WEEGSCHAAL

Een gevoel van eenzaamheid kan u bekruipen als uw werk met ouderen of kinderen te maken heeft. Probeer iemand te vinden die het, al is het maar even, van u kan overnemen. Verwacht niet te snel te veel van een nieuweling.

SCHORPIOEN

Hoewel het een drukke dag kan worden kunt u misschien op weinig resultaten bogen. U kunt om de tuin worden geleid, zeker als u slecht hebt geslapen. Dwing uzelf mild te zijn en strijk jaloerse mensen niet tegen de haren in.

BOOGSCHUTTER

De kans bestaat dat u in plaats van terugkrijgen van uitgeleend geld slechts excuses mag incasseren. Probeer te achterhalen wat er speelt. Financieel hoeft u zich geen zorgen te maken als u het hoofd bij uw werk houdt.

STEENBOK

Besef dat uw oordeel weinig betrouwbaar is als u voortdurend van mening verandert. Als u nu vol twijfel zit, zal dat niet lang duren. Bedenk alternatieven als de huidige gang van zaken u frustreert. Weet wat uw rechten zijn.

WATERMAN

Tegenstrijdige gevoelens kunnen u parten spelen als u nieuw leven blies in een vroegere relatie. Dezelfde problemen en irritaties kunnen aan beide kanten weer opwellen. Misschien moet u accepteren dat u niet bij elkaar past.

VISSEN

Er kan kortsluiting ontstaan tussen hetgeen u denkt dat gaande is en wat er eigenlijk gebeurt. Leg bepaalde vriendschappen eens onder de loep en neem een besluit. Iemand die te veel beslag op u legt, moet u liever mijden.