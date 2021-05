Op deze manier behoudt Estelle haar prachtige figuur

Estelle Cruijff vertelt openhartig over haar levensstijl. Ⓒ Stef Nagel

Wil de echte Estelle opstaan? Estelle Cruijff (42) heeft een lifestyleboek geschreven over hoe zij eet, leeft en sport. Maar wij willen weleens weten wie zij écht is, want er wordt genoeg over haar geschreven maar klopt dat beeld ook? Het hele interview is te lezen in de nieuwste VROUW Glossy, die vanaf vandaag in de winkels ligt! Hier alvast een voorproefje.